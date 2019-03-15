Солодка дівчинка: Джіджі Хадід показала дитячі фото з особистого архіву

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Американська супермодель засипала мережу дитячими фото

Джіджі Хадід – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, на рахунку якої безліч контрактів з кращими світовими брендами. Тому на її сторінці в Instagram щодня з'являються нові кадри зі знімальних майданчиків, показів та фотосесій для глянцевих видань. Але періодично гламурні фото дівчина розбавляє і сімейними фото. І особливо вона любить викладати свої дитячі світлини.

Так, днями вона буквально засипала підписників кадрами з зимового відпочинку, рівень мі-мі-мі яких просто зашкалює. Маленька Джіджі, якій на знімку не даси більше 3-х років, позує на тлі засніженого пейзажу зі своєю подружкою, бізнесвумен, дизайнером, блогером і моделлю Олівією Перез.

Крихітка Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

"Як щодо того, щоб бути засніженими?", – весело прокоментувала 23-річна супермодель свої фото.

Олівія тут же послідувала прикладу Джіджі, опублікувавши кадр у себе на сторінці. Ще одне фото, де на ній надіті овальної форми жовті у синій оправі сонцезахисні окуляри, вона жартівливо підписала: "Чесно кажучи, перебуваю в пошуку цих окулярів з 1998 року".

Маленькі Джіджі Хадід і Олівія Перез (фото: instagram.com/gigihadid)

Як завжди, фото набрали майже мільйон лайків і тисячі коментарів. І судячи з них, шанувальники в захваті від задуму Джіджі ділитися знімками з особистого архіву.

"Яка гарненька", "Як мило", "Хочу дочку, як ця милашка", "О боже, яка гарненька дівчинка", "Які милі щічки", "Люба, ти народилася такою милою, а з часом перетворилася на справжню красуню", "Це саме миле фото, яке я бачив", – не можуть стримати емоцій фоловери.

Олівія Перез сьогодні (фото: instagram.com/livvperez)

До речі, періодично в записі Джіджі з'являються дитячі фото і з молодшою сестрою – 22-річною моделлю Белою Хадід. Але сама Белла вкрай рідко публікує щось подібне, віддаючи перевагу більш гарячим кадрам.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід розробила лінію сонцезахисних окулярів в стилі великого міста.

До цього Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue.

Також зваблива онука Ротару "засвітилася" в компанії Белли Хадід.