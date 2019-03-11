У стилі великого міста: Джіджі Хадід розробила лінію сонцезахисних окулярів

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Супермодель представила чергову модну колаборацію

Одна з найбільш затребуваних моделей сучасності Джіджі Хадід, яка раніше прикрасила обкладинку арабського Vogue, завжди прагнула реалізуватися і в інших областях фешн-індустрії. Так, раніше вона брала участь у створенні 4-х ліній одягу для американського бренду Tommy Hilfiger. Випустила з Maybelline New York спільну лінію косметики. А в лютому цього року представила яскраву колекцію, створену у співпраці зі знаменитою спортивною маркою Reebok.

І, схоже, зупинятися 23-річна зірка не збирається. Чергове її творіння – вже третя за рахунком лінія сонцезахисних окулярів для знаменитого італійського бренду Vogue Eyewear.

"Представляємо нову колекцію #GigiForVogueEyewear. Розроблена Джіджі. Натхненна Нью-Йорком", – написали на своїй сторінці в Instagram представники бренду.

Джіджі Хадід і її нова серія окулярів (фото: instagram.com/gigihadid)

Сама Джіджі виклала у своєму акаунті серію знімків, зроблених знаменитим дуетом фешн-фотографів Inez and Vinoodh, і підписала: "Для мене велика честь представити мою нову кампанію #GIGIforVogueEyewear. Дякую кожному, хто підтримав перші дві колекції. Це мрія створювати щось, чим я так захоплююся, і побачити, що це подобається людям!".

Джіджі Хадід і її нова серія окулярів (фото: instagram.com/gigihadid)

Колекція вийшла яскрава і незвичайна. Вона включає в себе кілька ліній: "G-Vision", "Soho" і "23rd street" і різноманітні моделі на будь-який смак. Тут є окуляри в яскравій помаранчевійоправі, максимально витончені напівпрозорі, ультрамодні вузькі cat eye, які обожнює сама Джіджі, круглі, квадратні і безліч інших. Рекламувати кожну з них, зрозуміло, довірили Хадід. У короткому ролику, представленому Vogue Eyewear, зірка подіумів постає в різних образах від класичного до хіпі, демонструючи всю різноманітність стилів "Великого яблука".

І схоже, бажаючі придбати творіння Джіджі вже знайшлися. Не встигла вона викласти фото в своєму мікроблозі, як її тут же засипали коментарями: "Виглядає приголомшливо", "Це любов", "Пишаємося тобою", "Чудово!", "Супер"... Так що напевно лінію чекає успіх.

Нагадаємо, 38-річна Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці німецького VOGUE.

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