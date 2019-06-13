Стильна і романтична: Катя Осадча захопила ніжністю в білосніжній сукні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча також поділилася незвичними емоціями в аеропорту

Катя Осадча порадувала шанувальників новим яскравим образом. Більш того, українська телеведуча звернула окрему увагу на незвичайну локацію чергового світського заходу, який вона відвідала. Так, Осадчу запросили на презентацію нового проекту від однієї з авіакомпаній. Місце зустрічі – столичний аеропорт "Бориспіль".

У своїх сторіз, а також в пості на instagram-сторінці Осадча з гумором зазначила, мовляв, їй навіть якось незвично знаходиться в аеропорту, але при цьому нікуди не летіти.

"Дивне відчуття, приїхали в аеропорт і нікуди не полетіли", - пише телеведуча.

І справді, останнім часом у Осадчої буквально марафон світських подій, заради яких вона їздить не тільки по Україні, але і відвідує інші країни. Дуже часто на сторінках телеведучої в соцмережах можна побачити її "тимчасові пости" з аеропорту або на борту літака.

Проте, звичайно ж, у центрі уваги – повітряне літнє плаття Осадчої від українського бренду POUSTOVIT (дизайнер Лілія Пустовіт). Білосніжна сукня довжини міді нагадує халат. Виконано воно з легкої узорної тканини – наче мереживо. З рукавчиками, акуратним коміром, пояском – виглядає дуже романтично.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Свій романтичний образ Осадча доповнила зручними білими кросівками, сумкою-циліндром. З прикрас – підвіска з демчука, а також білосніжні великі шпильки у волоссі (тренд сезону 2019).

Як завжди, Осадча відмовилася від насиченого макіяжу. І зробила акцент на максимальній природності.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили остаивить свої схвальні відгуки під її новими фото:

"Сукня – просто бомба"

"Вау, дуже красива!"

"Яка красуня"

"Катюша, добре виглядаєш"

"Класне плаття"

"Все дуже гармонійно і стильно"

"Красива, мила, ніжна, плаття супер"

"Катя, ви як завжди на висоті. Захоплююся Вами"

"Катюша, як же ви гарно виглядаєте) Яке гарне плаття"

"Красива ви і красива торбинка"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами півоніями.

Раніше Катя Осадча показала фото в компанії батька. Підписники телеведучої знайшли разючу подібність між рідними людьми.