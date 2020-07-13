Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Привнести в образ ефектні деталі, які зроблять його більш яскравим, живим і допоможуть розставлять акценти допоможуть деталі і фішки, які можна легко взяти на озброєння і застосовувати постійно. Стиліст Карина Капрієлова розповіла, як зробити гардероб більш цікавим, а стиль - впізнаваним з мінімальними витратами.

Експерт запропонувала перелік модних способів, як оживити свій повсякденний лук влітку:

Бандани для вільних суконь в стилі бохо, хіпі, селянський стиль

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Футляри для телефонів або маленькі сумочки на шиї для костюмів

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Панами для розслаблених образів

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Топ-5 помилок, які зіпсують річний офісний образ

Знімнні коміри - прикрасять будь-яку сукню

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Шпильками з написами зададуть грайливість будь-якому луку

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пірсинг вуха - буде пікантно виглядати в романтичних образах

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Косинки на волосся розфарбують кольором будь-який лук

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пов'язки на брюках - якщо у вас є взуття з пов'язками спробуйте підв'язати ними штани

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пластикові ланцюга - актуальні не тільки на сумках, але і на окулярах

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Браслети на сорочках - ця "фішка" тільки з'являється, і її можна протестувати

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Біжу і черепашки - оригінально носити кольє, прикраси поверх комірця

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Декоративні гудзики - виглядають як брошки і ними можна оживити будь-який нудний предмет гардероба

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

аксесуари 3D - пам'ятаєте в 90-х були чобітки-дутики? Так от зараз мюли і сумки

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Ланцюги на ременях - будь-який ремінь буде виглядати цікавіше, якщо ви прикріпите до нього металевий ланцюг

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 правил, які допоможуть залишатися модною завжди.