Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Эксперт расказала о модных приемах, которые помогут разнообразить любой образ
Привнести в образ эффектные детали, которые сделают его более запоминающимся, оживят и расставят акценты помогут детали и фишки, которые можно легко взять на вооружение и применять постоянно. Стилист Карина Каприэлова рассказала, как сделать гардероб более интересным, а стиль - узнаваемым с минимальными затратами.
Эксперт предложила перечень модных способов, как оживить свой повседневный лук летом:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Топ-5 ошибок, которые испортят летний офисный образ
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 правил, которые помогут оставаться модной всегда.