Как оживить летний образ: топ фишек от стилист на каждый день

Привнести в образ эффектные детали, которые сделают его более запоминающимся, оживят и расставят акценты помогут детали и фишки, которые можно легко взять на вооружение и применять постоянно. Стилист Карина Каприэлова рассказала, как сделать гардероб более интересным, а стиль - узнаваемым с минимальными затратами.

Эксперт предложила перечень модных способов, как оживить свой повседневный лук летом:

Банданы для свободных платьев в стиле бохо, хиппи, крестьянский стиль

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Футляры для телефонов или маленькие сумочки на шее для костюмов

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Панамы для расслабленныx образов

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Топ-5 ошибок, которые испортят летний офисный образ

Съемные воротники - украсят любое платье

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Заколками с надписями зададут игривость любому луку

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пирсинг в уши - будет пикантно смотреться в романтичных образах

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Косынки на волосы раскрасят цветом любой лук

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Повязки на брюках - если у вас есть обувь с повязками попробуйте подвязать ими брюки

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пластиковые цепи - актуальны не только на сумках, но и на очках

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Браслеты на рубашках - эта "фишка" только появляется, и ее можно протестировать

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Бижу и ракушки - оригинально носить колье, украшения поверх воротничка

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Декоративные пуговицы - выглядят как брошки и ими можно оживить любой скучный предмет гардероба

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

3D аксессуары - помните в 90-х были сапоги-дутики? Так вот сейчас мюли и сумки

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Цепи на ремнях - любой ремень будет смотреться интереснее, если вы прикрепите к нему металлическую цепь

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 правил, которые помогут оставаться модной всегда.