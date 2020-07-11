Топ-5 правил стильного образу: корисна шпаргалка від стиліста

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала прості рекомендації, як поліпшити свій стиль

Почуття стилю можна і потрібно постійно розвивати, а маленькі хитрощі від професіоналів допоможуть створити ідеальний модний гардероб або поліпшити вже готовий образ. Слідуючи простим правлам, можна "натренувати" смак і навчитися компонувати аутфіти, які змусять обертатися Вам услід. Стиліст Ксенія Господінова на сторінці в Instagram поділилася модними рекомендації, як завжди виглядати стильно та актуально.

Озброївшись порадами від експерта, можна самостійно створювати або вдосконалювати образи на кожен день.

Топ-5 правил для стильних образів:

1.Штани довжиною 7/8. Відкривають щиколотки і подовжують ноги.



Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

2.Топ, жакет або плаття з об'ємними рукавами-ліхтариками буде виглядати ефектніше, якщо доповнити волоссям, зібраним у хвіст або в пучок.

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3.Якщо у вас ошатне плаття або костюм, не варто перебільшувати образ яскравим макіяжем і "пишною зачіскою". Грайте на контрасті. Краще зробити акцент тільки на очах або губах, і довершити лук пучком або "недбалим" укладанням.

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4. Слідкуйте за трендами і підписуйтесь на fashion-блоги. Для того, щоб прокачувати свою "надивленість" і з легкістю самостійно складати свої стильні луки.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. У літніх аутфітах замінюйте банальні джинси на брюки вільного крою/кюлоти або на джинси в різних кольорах: молочному, бежевому, оливковому та ін

Нагадаємо, що раніше стиліст Юлія Романова розповіла, як не промахнутися з вибором трендових шорт і варіантів на всі випадки життя.