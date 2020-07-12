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Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ

Неділя 12 липня 2020 16:25
Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевіч

Вибираючи вбрання для офісу, не забувайте про доречність

Після карантину багато вже повернулися в офіс, і це прекраснаможливість оновити гардероб і вигуляти нарешті свої стильні літні луки. Однак не варто забувати про доречність! Стиліст-блогер Настя Єрасова перерахувала на своїй сторінці в Instagram основні помилки, які зіпсують будь-який літній офісний образ.

Як не треба робити:

1. Труси, що просвічують.

Дівчата, найнепомітніша білизна – тілесна! Додатково вона може бути і безшовною. Під білий одяг одягаємо тільки її.

І перш, ніж відправитися в офіс у нових лляних штанах, роздивись себе з усіх сторін при хорошому освітленні.

Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ

2. Помилка номер два: дуже короткі тісні шорти.

Навіть якщо директор дуже лояльний, і навіть якщо бізнес дуже креативний, таким шортам в офісі не місце. Не смущай колег в кінці кінців!) Мікро-шорти залишаємо для пляжу, а в офіс (якщо взагалі у вас можна!) вибираємо більш довгі моделі. Тим більше вони в тренді.

Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ

3. Топ на тонких бретелях у стінах офісах зазвичай виглядає помилкою, якщо поверх нього не надіто щось ще.

Ось з піджаком буде добре! І в цьому випадку вибираємо спокійний топ без мережива. Якщо з піджаком зовсім жарко – тоді краще варіант на широких бретелях і звичайно без глибокого декольте. Якщо бісить слово піджак, просто випий вина.

Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ

4. Пляжне взуття: биркенштоки, сланці, сандалі з зав'язками.

Все це краще приберегти для курорту. Якщо дрес-кодом дозволена відкрите взуття, то бери босоніжки. Вони можуть бути на високому, середньому або дуже маленькому підборах, кому як подобається.

Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ

5. Сукня з тоненького трикотажу часто теж виглядає курортною або домашньою.

Нехай тканина буде більш щільною, а твій образ – більш діловим.

Топ-5 помилок, які зіпсують літній офісний образ

Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Нагадаємо, що раніше стиліст Юлія Романова розповіла, як не промахнутися з вибором трендових шорт і варіантів на всі випадки життя.

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