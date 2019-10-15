Казково красива: Кейт Міддлтон в небесно-блакитному вбранні блищить в Пакистані

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські почали тур по Пакистану

Кейт Міддлтон і принц Вільям, як і було заявлено, почали свій тур по Пакистану. Це перший візит сюди членів королівської сім'ї після 2006-го року, коли країну відвідали принц Чарльз і герцогиня Корнуолльская. Через массу нюансів тур називають одним із найбільш складних. Він буде присвячений в основному демонстрації Пакистану як динамічної країни, а також, зрозуміло, відносинам між Великобританією і Пакистаном.

Герцоги прибули в Пакистан (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцоги планують відвідати масу міст і районів, у тому числі гірських селищ, познайомитися з традиціями та насолодитися красою цієї самобутньої країни. За словами представників королівської сім'ї, графік Кейт Міддлтон і принца Вільяма розписаний буквально по хвилинах. Вони хочуть встигнути зустрітися з лідерами громад, з членами благодійних організацій і навіть дітьми. Тур стартував учора ввечері, 14 жовтня.

Перше знайомство з країною (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для першого офіційного знайомства та привітання Кейт вибрала стильний наряд в східному стилі – довга сукня з плавним переходом небесно-блакитних відтінків від одного з найулюбленіших дизайнерів Кейт, Catherine Walker. Закрита, з рукавами і пишною спідницею, вона також було доповнена брюками такого ж кольору. Виглядало воно жіночно і незвично.

Завершували образ Кейт бежевого відтінку туфлі на шпильці, бежевий клатч, а також великі сережки з візерунками і дорогоцінним камінням. Волосся їй уклали в пишну розкішну укладку, а макіяж зробили більш виразний, ніж завжди.

Кейт до лиця вссе відтінки синього і зеленого (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц, як завжди, залишився вірний класийі: його образ склали чорний костюм, біла сорочка і синя краватка. В такому вигляді вони зійшли з трапу, посміхаючись і обмінюючись між собою фразами. Після перших офіційних привітань Кейт и Вільям вирушили на відпочинок, щоб з новими силами розпочати свій тур.