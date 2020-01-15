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В одних джинсах: напівгола Тіна Кунакі блиснула пишними формами у відвертій зйомці

Lite » Мода 15.01.2020 - 22:34
В одних джинсах: напівгола Тіна Кунакі блиснула пишними формами у відвертій зйомці
Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель показала нову роботу

Тіна Кунакі стала обличчям нової рекламної кампанії французького бренду Sézane, де блиснула своїми розкішними формами. Лінія деніму з екологічно чистої тканини покликана не тільки задовольнити джинсові запити всіх стильних дівчат планети, але і вирішувати екологічні та благодійні завдання. Так, Тіна повідомила на своїй сторінці, що з допомогою марки вже зібрано понад 2 мільйони євро для програми DEMAIN, яка надає підтримку десяткам асоціацій і тисячам дітей.

В одних джинсах: напівгола Тіна Кунакі блиснула пишними формами у відвертій зйомціТіна Кунакі в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/tinakunakey)

Щоб підсилити ефект від продажів, творці нової кампанії вирішили зробити ставку на молодість і красу моделей. Зйомка вийшла дуже відвертою, привабливою і стильною. Так, Тіна демонструє новіше джинси, оголившись до пояса. Дівчина лежить на білосніжних простирадлах на животі, задумливо дивлячись у камеру. Легкий макіяж, пишне волосся, зухвало перекинуе на одну сторону: виглядає Тіна просто приголомшливо!

Тіна в ролику (відео: instagram.com/sezane)

В рекламному відео компанію Кунакі склали ще кілька дівчат: вони танцюють і кружляють на роликах в нових моделях і стильних джинсів светрах. Ролик вийшов життєрадісним і просоченим атмосферою безтурботності і юності. Зрозуміло, свої спокусливі вигини і пружні сідниці юна дружина Венсана Касселя продемонструвати також встигла.

В одних джинсах: напівгола Тіна Кунакі блиснула пишними формами у відвертій зйомціВ одних джинсах: напівгола Тіна Кунакі блиснула пишними формами у відвертій зйомціТіна продемонстіровала розкішну фігуру (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, їх 22-річна красуня також показала з усіх боків, поки відпочивала разом з коханим чоловіком в Бразилії. Тіна опублікувала безліч спокусливих фото у відвертих купальниках. А нещодавно і сам Кассель не втримався, щоб не похвалитися красою коханої дружини. Він опублікував романтичне фото: вони з Тіною сидять в одному в гамаку і захоплено щось обговорюють. У підписі він назвав Тіну найулюбленішою у всьому всесвіті, а вона його, люблячи – шахраєм. Так що, по всьому, в парі панує повна ідилія.

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