Сліпуча! Тіна Кунакі підкреслила пишні груди стильним вбранням і вишуканим кольє

Тіна Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

22-річна модель демонструє бездоганний смак

Тіна Кунакі, яка супроводжує чоловіка на 76-му Венеціанському кінофестивалі, не втомлюється радувати шанувальників стильними виходами. Знаменита модель звикла до уваги публіки, а професійна вправність дозволяє їй відчувати себе на червоній доріжці як вдома. Тому красуня відразу стає метою всіх фотографів. В цьому році дівчина встигла показати вже кілька нарядів.

Тіна і Венсан (фото: instagram.com/tinakunakey)

Перша їх поява з Венсаном Касселем на публіці викликало справжній фурор. Тіна прибула на вечір в короткій чорній сукні Armani , суцільно вкритий пір'ям та блискітками. У вухах у неї виблискували великі сережки з діамантами від французького бренду Messika, а в руках вона тримала маленьку чорну сумочку.

Венсан був одягнений у сірий костюм і білу сорочку, які доповнив чорною краваткою і темними сонцезахисними окулярами. Пара позувала публіці, тримаючись за руки, і всіляко показувала, що у відносинах у них полгая гармонія. Про це свідчить і сториз Тіни. Зірка опублікувала у себе знімок чоловіка з його екс-дружиною Монікою Беллуччі, підписавши все лаконічно: сердечком. Таким чином вона дає зрозуміти, що ніякої ревнощів немає і бути не може.

Тіна Кунакі в Італії (фото: instagram.com/tinakunakey)

Кілька годин тому Тіна показала свій новий наряд. На цей раз вона приміряла чорний комбінезон з чималим вирізом на грудях і капюшоном. Акцент на грудях зробило і масивне кольє з сапфірами і діамантами. Комплект доповнили такі ж сережки. На ногах у неї красувалися туфлі, прикрашені великими брошками.

Тіна Кунакі і Кейт Бланшетт (фото: instagram.com/tinakunakey)

Волосся Кунакі були гладко зачесане, а макіяж підкреслив сяючу засмаглу шкіру і спокусливі губи. Дівчина зазначила, що мейк-ап їй робили кращі візажисти від Armani. В цьому році бренд робив макіяж багатьом зіркам, яких обрав представляти вбрання і новинки косметики на фестивалі.

Не минуло й години, як фото Тіни набрали більше 40 000 лайків і безліч коментарів від захоплених шанувальників. Потрібно визнати: Тіна дійсно виглядає просто розкішно!