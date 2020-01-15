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В одних джинсах: полуголая Тина Кунаки блеснула пышными формами в откровенной съемке

Lite » Мода 15.01.2020 - 22:34
В одних джинсах: полуголая Тина Кунаки блеснула пышными формами в откровенной съемке
Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель показала новую работу

Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane, где блеснула своими роскошными формами. Линия денима из экологически чистой ткани призвана не только удовлетворить джинсовые запросы всех стильных девушек планеты, но и решать экологические и благотворительные задачи. Так, Тина сообщила на своей странице, что с помощью марки уже собрано более 2 миллиона евро для программы DEMAIN, которая оказывает поддержку десяткам ассоциаций и тысячам детей.

В одних джинсах: полуголая Тина Кунаки блеснула пышными формами в откровенной съемкеТина Кунаки в новойтрелкамной кампании (фото: instagram.com/tinakunakey)

Чтобы усилить эффект от продаж, создатели новой кампании решили сделать ставку на молодость и красоту моделей. Съемка получилась весьма откровенной, соблазнительной и стильной. Так, Тина демонстрирует новее джинсы, обнажившись по пояс. Девушка лежит на белоснежных простынях на животе, задумчиво глядя в камеру. Легкий макияж, пышные волосы, дерзко перекинутые на одну сторону: выглядит Тина просто потрясающе!

Тина в ролике (видео: instagram.com/sezane)

В рекламном видео компанию Кунаки составили еще несколько девушек: они танцуют и кружатся на роликах в новых моделях джинсов и стильных свитерах. Ролик получился жизнерадостным и пропитанным атмосферой беззаботности и юности. Разумеется, свои соблазнительные изгибы и упругие ягодицы юная супруга Венсана Касселя продемонстрировать также успела.

В одних джинсах: полуголая Тина Кунаки блеснула пышными формами в откровенной съемкеВ одних джинсах: полуголая Тина Кунаки блеснула пышными формами в откровенной съемкеТина продемонстировала роскошную фигуру (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, их 22-летняя красавица также показала со всех сторон, пока отдыхала вместе с любимым мужем в Бразилии. Тина опубликовала множество соблазнительных фото в откровенных купальниках. А недавно и сам Кассель не удержался, чтобы не похвастаться красотой любимой жены. Он опубликовал романтическое фото: они с Тиной сидят в одном в гамаке и увлеченно что-то обсуждают. В подписи он назвал Тину самой любимой во всей вселенной, а она его, любя – плутом. Так что, по всей видимости, в паре царит полная идиллия.

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Новости Украины модельТина КунакиВенсан Кассель
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