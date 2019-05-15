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Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцю

Lite » Мода 15.05.2019 - 22:29
Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцю
Кендалл Дженнер і Вітторія Черетти (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

23-річна модель знялася для американського Vogue

Кендалл Дженнер, яка нещодавно представила нову лінію Calvin Klein, порадувала черговою роботою. 23-річна супермодель взяла участь в стильній фотосесії для американського Vogue. Дівчина приміряла масу незвичайних образів, які ідеально підходять для прийдешнього літа.

Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцю

Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцюЯскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцюМоделі Кендалл Дженнер і Вітторія Черетти в новій фотосесії (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одному фото вона позує у високих шортах і кроп-топі з яскравим принтом. Доповнює його солом'яний капелюшок, сережка в одному вусі і ланцюжок на шиї. На іншому вона приміряла довгий сарафан асиметричного крою. Не менш яскравим вийшов також цибулю з блакитним в горошок топом і спідницею з принтом тай дай. Його завершили висока зачіска, великі сережки і макіяж зі стрілками. Окремої уваги заслуговують і знімки, де Кендалл позує разом з іншою моделлю, 20-річної Вітторією Черетти: дівчата веселяться в летять сарафанах з квітковим принтом.

Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцюКендалл Дженнер названа найбільш высокооплдачиваемой моделлю за версією Forbes (фото: instagram.com/kendalljenner)

Не встигла Кендалл поділитися знімками і відзначити на них журнал і фотографа, як шанувальники засипали її захопленими коментарями:

  • "Так, Кенні, я люблю це, просто супер!"
  • "Витто така красива, у неї натуральна краса"
  • "Ви виглядаєте, як близнята"
  • "О боже, я закоханий в цей матеріал"
  • "Такі солодкі, такі красиві"
  • "Ці наряди в моєму серці"
  • "Ви прийшли з небес"
  • "Ти виглядаєш біса чудово"
  • "О, ти прекрасна"
  • "Чому ти так прекрасна"
  • "Ангел"
  • "Королева"
  • "Виглядаєш приголомшливо"
  • "Ти найкрасивіший чоловік у всьому світі"
  • "Кендалл, ти надто хороша, ти королева!"

Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцю

Кендалл Дженнер приміряла літні образи (фото: instagram.com/kendalljenner)

Треба зазначити, що 23-річна Кендалл, за версією американського журналу Forbes, вже 2 роки поспіль носить титул найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Так, в період з 2017-го по 2018-й красуня заробила близько $ 22,5 мільйонів. Такий успіх їй принесли контракти гігантами індустрії: Adidas, Estee Lauder, Calvin Klein, Tiffany і багато інших. Також чимало вона отримує і від активності в Instagram – зараз на сторінці дівчини 110 млн передплатників.

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Новини України модамодельКендалл Дженнер
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