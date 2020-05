Чарівна: Кейт Міддлтон блищить в жіночній сукні з рослинним принтом

Кейт Міддлтон влаштувала чергову віртуальну зустріч. Цього разу герцогиня поговорила з Філіпом Шофилдом і Холлі Віллоубі про свій суспільний проект Hold Still, а також про свою мотивацію використовувати фотографію, щоб захопити націю в умовах ізоляції. На питання, як вона живе під час карантину, герцогиня сказала Холлі і Філу: «Добре, дякую. Це незвично. Я впевнена, що ви переживаєте те ж саме і самі, і ваші родини, і інші люди... Ми знову застрягли у домашньому навчанні. Це справді безпрецедентні часи. Але ні, ми в порядку, дякую, що запитали». Кейт розповіла, що вони підтримують щоденний зв'язок з іншими членами сім'ї через FaceTime.

Кейт під час ефіру (фото: прінтскрін instagram.com/kensingtonroyal)

Для ефіру ікона стилю вибрала стильний образ: шовкова сукня від модного бренду Raey вартістю близько $500. Блідо-жовта, з принтом дерев, вкотре продемонструвало любов герцогині до рослинних орнаментів і природи. Доповнили образ дрібні сережки, укладка-хвиля і натуральний макіяж.

Суть проекту герцогині в тому, щоб люди різного віку представили фотографії, які найкраще відображають настрій, надії і страхи під час пандемії коронавіруса. Для учасників виділили три головні теми: Helpers and Heroes, Your New Normal, Acts of Kindness. Переможці конкурсу будуть брати участь в цифровий виставці в цьому році, а дата закриття подачі заявок 18 червня www.npg.org.uk. Нагадаємо, Кейт давно славиться своє пристрастю до фотографії, ще з часів навчання в університеті. З 2015-го року знаменита мама робить офіційні портрети своїх дітей, принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, щоб відзначити дні народження та особливі події.

Фрагмент розмови (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт розповіла про деякі з останніх фотографій своїх дітей, у тому числі портрета принца Луї, написаного на день народження, який був підписаний в соціальних мережах «Instagram проти реальності». Герцогиня пожартувала: «Мені слід було також сфотографувати те, на що я була схожа! На щастя, це не було задокументовано, але я була в значній мірі схожа на Луї в кінці».