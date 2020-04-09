Герцогиня навіть на карантині: Кейт Миддлон захопила яскравим образом для віртуальної зустрічі

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Кейт і Вільям подякували педагогів школи

Королівська пара Кейт Міддлтон і принц Вільям не перестає подавати приклад британцям і працюють віддалено — зі стін свого норфолкського маєтку Анмер-хол. Можна лише уявити, наскільки в умовах пандемії коронавруса герцог і герцогиня Кембриджські "завалені справами. Більш того, на домашньому навчанні також перебувають діти герцогів — Джордж (6 років), принцеса Шарлотта (4 роки). Вони проходять навчанням онлайн. А ось самий молодший, 2-річний принц Луї хоч і не вчиться поки в школі, однак вимагає до себе не меншої уваги батьків. "Розриваючись між роботою і дітьми Кетрін і Вільям все ж не забувають про завдання членів монаршої родини. Днями Кейт Міддлтон і принц Вільям нанесли віртуальний візит в школу Casterton Primary Academy.

Вільям і Кейт приєдналися по відеозв'язку до спілкування з учнями та викладачами навчального закладу. Слід відразу ж уточнити. Так, більшість освітніх закладів Великобританії закриті на карантин. Однак Casterton Primary Academy — особливий в цьому плані заклад. Тут навчаються діти, батьки яких б'ються з коронавірусом: медики, співробітники соціальних служб, супермаркетів, водії служб доставки.

При цьому діти фактично цілими днями не можуть бачитися з батьками, які тепер працюють ледь не цілодобово. Герцоги Кембриджські вирішили хоч якось підтримати цих дітей. І в черговий раз висловити слова подяки їхнім батькам.

Для зустрічі з високопоставленими гостями учні Casterton Primary Academy забавно причепурилися. Вони одягли обручі з кролячими вухами — на честь наближення Великодня. Зазначимо, що у православних Світле Христове Воскресіння в 2020 році, згідно з календарем, припадає на 19 квітня.

Окремої уваги заслуговує також образ Кейт Міддлтон. Адже навіть для онлайн-дзвінка дружина принца Вільяма подбала про свій зовнішній вигляд!

Міддлтон вибрала плаття яскравого гірчичного кольору з рукавом-ліхтариком і вирізом під горло. До речі, рукави-ліхтарики — один із трендів весни-літа 2020. Герцогиня зібрала волосся в просту зачіску, відкривши вуха, прикрашені золотими сережками у вигляді листя.

Дуже зворушливим був момент, коли учні унікальної в цей момент школи похвалилися королівському подружжю своїми виробами до свята. А також намалювали портрети своїх батьків. Один хлопчик презентував герцогині віртуальний букет квітів з сонечками. Кейт дуже зраділа і розповіла, що її молодший син Луї обожнює цих комах і постійно шукає їх в саду. А старший — Джордж — любить дивитися документальні фільми про дику природу Девіда Аттенборо.

Звичайно ж, у фіналі цієї зворушливої зустрічі герцог і герцогиня Кембриджські окремо подякували персонал школи, який не менш самовіддано працює в таких скрутних умовах.

"Це має бути таке полегшення для всіх батьків, які є ключовими працівниками сьогодні, знати, що для їхніх дітей є безпечне місце", — выражае слова вдячності вчителям Кейт Міддлтон.