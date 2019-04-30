Ідеальна пара: топ-3 найстильніших виходи принца Вільяма і Кейт Міддлтон в цьому році

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вони відмінно виглядають в житті і на світських прийомах

Кейт Міддлтон і принц Вільям, які вчора відзначили 8-му річницю весілля, досі отримують привітання. Ще б: герцоги Кембриджські – надихаючий приклад ідеальної сім'ї не тільки для Великобританії, але і для всього світу. Вони демонструють вірність, відданість і любов, вони шанують традиції і обожнюють своїх дітей... А ми вирішили згадати, що це ще й одна з найстильніших пар у світі! Тільки за цей рік Кейт і принц Вільям зробии масу виходів, які показують бездоганний смак обох і те, як чудово вони виглядають разом. Милуємося!

Візит в Північну Ірландію

Радісні Кей і Вільям в Північній Ірландії (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

У лютому герцоги Кембриджські вирушили з несподіваним для всіх шанувальників візитом в Північну Ірландію. Пара з'явилася туди з важливою місією, у піднесеному настрої і в стильних вбраннях. Вдень Кейт блищала в яскраво-червоному пальто Carolina Herrera, чорних легінсах і черевиках на підборах. А ввечері приміряла жіночу сукню з блискучої тканини ніжно-зеленого відтінку. Принц був одягнений в стильний темно-сірий костюм і білу сорочку. Такий простий і мужній образ – ідеальний контраст для ніжного лука Кейт.

Поїздка в Блекпул

Герцог і герцогиня Кембриджські в Блекпулі (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

У березні пара нанесла візит в Блекпул. Тут вони вирішували безліч соціальних питань, а також продемонстрували черговий стильний ансамбль. Кейт вибрала один з улюблених відтінків – зелений. Вона одягла жіночну сукню з дрібним квітковим принтом від Michael Kors з пишною спідницею, коміром і тонким поясом, а також високі замшеві чоботи.

Завершили образ стильна укладка і мінімалістичні прикраси. Принц Вільям в цей дощовий день доповнив класичний костюм в сірих тонах чорним светром, що зробило його образ менш офіційним. Завдяки аксесуарам: ременя і годинику на зап'ясті, його вбрання ідеально доповнював стиль подружжя.

Парад на честь Дня святого Патріка

Кейт Міддлтон і принц Вільям на параді на честь Дня святого Патріка (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Не можна не згадати ще один яскравий вихід пари цієї весни – 17 березня Кейт і принц Вільям блищали на параді на честь Дня святого Патріка. Урочиста подія не було б такою яскравою без їх участі! Кейт знову віддала перевагу зеленому – пряме пальто смарагдового відтінку Alexander McQueen, що нагадує силуетом військовї форми, тим не менш виглядало жіночно і свіжо. Все завдяки деталям: капелюшку з великими квітами James Lock&Co, брошкою Cartier і живий гілочкою трилисника.

Вільям, який є полковником ірландської армії, надів класичну військову форму. Чи потрібно говорити, що виглядали вони просто приголомшливо!

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