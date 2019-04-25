Ось так сюрприз: Кейт Міддлтон і принц Гаррі здивували спільним виходом

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська та герцог Сассекский відвідали поминальну службу

День АНЗАК – національне свято, що відзначається 25 квітня в Австралії та Новій Зеландії в пам'ять про загиблих у війнах австралийцах і новозеландцах. В честь такої події у Вестмінстерському абатстві також відбулася урочиста поминальна служба, яку відвідали члени королівської родини. Про те, що на заході буде присутня Кейт Міддлтон, Кенсінгтонський двір оголосив заздалегідь. Її чоловік – принц Вільям – в цей день відправився в Нову Зеландію, щоб вшанувати воїнів разом з прем'єр-министромом країни – Джасіндой Ардерна.

А ось поява разом з Кейт принца Гаррі стало справжнім сюрпризом. Спочатку він заявив, що був би радий бути присутнім, але, оскільки дата практично збігається з терміном пологів Маркл, йому доведеться утриматися від поїздок. До речі, з'явившись на подію, Гаррі тим самим спростував чутки про те, що Меган вже народила.

Кейт Міддлтон і принц Гаррі (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На службу пара прибула в звичних для такого формату урочистих подій образах. І потрібно визнати, виглядала вельми гармонійно. Кейт вибрала для виходу синє пальто одного зі своїх улюблених брендів - Catherine Walker. Доповнили образ капелюшок з пір'ям такого ж відтінку, зелені замшеві туфельки на тонкому каблуці, клатч їм в тон і темно-сині рукавички. З прикрас Кейт віддала перевагу невеликий підвісці і сережкам з аквамаринами.

Волосся герцогині було заплетене і покладене в низьку зачіску. Принц Гаррі надів класичний темно-синій костюм, який доповнили краватка в чорно-червону смужку і ордена. Була в їх образах і спільна деталь – брошка у вигляді червоного маку, яку носять всі члени королівської сім'ї в данину пам'яті полеглих воїнів на різні заходи.





До речі, напруга у відносинах братів, яка, як стверджують інсайдери, почалося вже давно, ніяк не відбилося на спілкуванні принца Гаррі з Кейт. Вони виглядали цілком задоволені товариством один одного, мило посміхалися і перекидалися невимушеними фразами.

Нагадаємо, раніше ми писали топ-5 причин, чому дитина Меган Маркл і принца Гаррі увійде в історію.