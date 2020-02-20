Зразкова жінка: Меланія Трамп підкреслила ідеальні форми у білій сукні-футлярі

Меланія Трамп вирішила виправити "помилки минулого". Нагадаємо, що 16 лютого під час відкриття гонки NASCAR Daytona 500 у Флориді перша леді США з'явилася у вкрай невдалому образі. Меланія вибрала плаття, яке буквально "з'їло" її фігуру. А через надмірні деталі (глибокий виріз, строкатий принт, візерунковий пояс) аутфіт жінки Дональда Трампа виглядав відверто недоладно. Новий офіційний вихід Меланії знову повернув їй заслужений статус "ікони стилю".

Так, 19 лютого перша леді США відвідала Університет Палм Біч Атлантік (приватний християнський університет в Уест-Палм-Біч, штат Флорида, США). Тут їй вручили почесну награуду "Women of Distinction". Університет в Уест-Палм-Біч зазвичай вшановує двох жінок на рік, які "дорожать общиною і сім'єю і хочуть зберегти ці ідеали для інших".

Вишукана Меланія Трамп (скріншоти поста: instagram.com/elegant_melania)

Меланія Трамп, яка в минулому році переїхала з Нью-Йорка в Палм-Біч разом зі своїм чоловіком, сказала, що вона "вдячна" прийняти нагороду.

Під час своєї промови Меланія Трамп застерегла від небезпек використання соціальних мереж і виступила за "навчання здоровій поведінц в Інтернеті".

“Технології стали частиною повсякденного життя наших дітей, що впливає на них як позитивно, так і негативно. Ми живемо в епоху, коли занадто багато людей за кількістю ретвітів або лайків визначають свою самооцінку", - попередила перша леді в своєму виступі.

"Зараз я як ніколи переконана, що навчання здоровій поведінці в Інтернеті має вирішальне значення для забезпечення більш безпечного майбутнього для наших дітей", - додала дружина Дональда Трампа.

Як завжди, увагу присутніх гостей та журналістів привернув вишуканий образ Меланії, який вона вибрала для отримання нагороди. Аутфіт, можна сказати, також вийшов "зразково-показовим".

Скріншоти поста: instagram.com/elegant_melania

Перед десятками гостей Меланія виступала в елегантній білосніжній сукні-футлярі, яка відкривала руки першої леді. Однак Меланія може собі це дозволити - у 49 років дружина президента США виглядає дуже підтягнуто. Плаття-футляр лише підкреслило стрункість Меланії. Зверніть також увагу на ледь помітні деталі сукні - тонкий золотий пояс на талії, а також обрамлення в районі коміра - часом саме дрібниці роблять ваш образ стильним і вишуканим.

Волосся перша леді США розпустила, додавши їм легкий об'єм. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп в розкішній золотій сукні розповіла про гендерну нерівність в ОАЕ.