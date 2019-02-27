"Потрібно більше їсти": шанувальники розкритикували Кайю Гербер за надмірну худорлявість (фото)

Надто струнка фігура юної моделі продовжує серйозно турбувати шанувальників

Второй день Недели моды в Париже порадовал всех причастных к модной индустрии еще одним ярким шоу – свою коллекцию сезона осень-зима 2019/2020 показал Saint Laurent. Обыгрывающая эстетику 80-х, она также сохранила и знаковые для дома вещи и образы. Здесь были пиджаки с широкими плечами, мини-шорты, блестящие мини-платья с бантами, надетые с колготками в горошек и меховые боа... Показ, и без того зрелищный, организаторы разбавили ярким неоновым шоу.

Показ SAINT LAURENT (видео: instagram.com/ysl)

На презентацию новой коллекции знаменитого бренда сошлось множество звезд, включая Салму Хайек, Летицию Касту, Линдси Лохан и Катрин Денев. На подиуме также не обошлось без участия знаменитостей.

Одной из звезд показа была 17-летняя дочка супермодели 90-х Сидни Кроуфорд Кайя Гербер. Девушка демонстрировала несколько образов, включая серебристое мини-платье, расшитое пайетками и украшенное бантом, а также классический смокинг. Фото с показа она, разумеется, выложила у себя на странице в Instagram. Чем вновь навлекла на себя критику многочисленных подписчиков.

Стройная Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

"Я бесконечно вами восхищаюсь, но не думаю, что это естественно или полезно", "Тебе нужно больше есть", "Красивая девушка, но выглядит очень нездоровой" – подобные комментарии мгновенно заполнили сеть.

К слову, Кайя регулярно подвергается подобным нападкам. Поклонники, обеспокоенные внешним видом, не раз предполагали, что, возможно, у нее есть расстройство пищеварения. Сама модель, которая никогда не отвечает обидчикам, и в этот раз хранит молчание.

Стройная Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Отметим, ранее мы показывали, как в Париже отгремел яркий показ культового дома моды Dior. Бренд представил сразу несколько "течений": бунт, классика и феминизм.

Конечно же, показ Dior посетили десятки знаменитостей: Дженнифер Лоуренс, Кара Делевинь, Карли Клосс, Наталья Водянова и другие. При этом Наталья Водянова вышла в свет не только с возлюбленным, но также своей младшей сестрой Кристиной.