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"Потрібно більше їсти": шанувальники розкритикували Кайю Гербер за надмірну худорлявість (фото)

Lite » Мода 27.02.2019 - 20:36
"Потрібно більше їсти": шанувальники розкритикували Кайю Гербер за надмірну худорлявість (фото)
Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Надто струнка фігура юної моделі продовжує серйозно турбувати шанувальників

Другий день Тижня моди в Парижі порадував всіх причетних до модної індустрії ще одним яскравим шоу – свою колекцію сезону осінь-зима 2019/2020 показав Saint Laurent. Поєднуючи естетику 80-х, вона зберегла і знакові для будинку речі і образи. Тут були піджаки з широкими плечима, міні-шорти, блискучі міні-сукні з бантами, надіті з колготками в горошок і хутряні боа... Показ, і без того видовищний, організатори розбавили яскравим неоновим шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від SAINT LAURENT (@ysl)

Показ SAINT LAURENT (відео: instagram.com/ysl)

На презентацію нової колекції знаменитого бренду зійшлося безліч зірок, включаючи Салму Хайєк, Летицію Касту, Ліндсі Лохан і Катрін Деньов. На подіумі також не обійшлося без участі знаменитостей.

Однією із зірок показу була 17-річна донька супермоделі 90-х Сідні Кроуфорд Кайя Гербер. Дівчина демонструвала кілька образів, включаючи сріблясте міні-плаття, розшите паєтками і прикрашене бантом, а також класичний смокінг. Фото з показу вона, зрозуміло, виклала у себе на сторінці в Instagram. Чим знову накликала на себе критику численних підписників.

Кайя Гербер

Струнка Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

"Я нескінченно вами захоплююся, але не думаю, що це природно чи корисно", "Тобі треба більше їсти", "Красива дівчина, але виглядає дуже нездоровою" – подібні коментарі миттєво заполонили мережу.

До речі, Кайя регулярно піддається подібним нападам. Шанувальники, стурбовані зовнішнім виглядом, не раз припускали, що, можливо, у неї є розлад травлення. Сама модель, яка ніколи не відповідає кривдникам, і в цей раз зберігає мовчання.

&quot;Потрібно більше їсти&quot;: шанувальники розкритикували Кайю Гербер за надмірну худорлявість (фото)

Струнка Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Зазначимо, раніше ми показували, як у Парижі відбувся яскравий показ культового будинку моди Dior. Бренд представив одразу кілька "течій": бунт, класика і фемінізм.

Звичайно ж, показ Dior відвідали десятки знаменитостей: Дженніфер Лоуренс, Кара Делевінь, Карлі Клосс, Наталія Водянова й інші. При цьому Наталія Водянова вийшла у світ не тільки з коханим, але також своєю молодшою сестрою Христиною.

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