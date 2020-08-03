Як підібрати сонцезахисні окуляри під форму обличчя: секрети від стиліста

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поради експерта допоможуть вам вибрати максимально відповідні окуляри

За вікном період активного сонця, а значить нашим очам не обійтися без сонцезахисних окулярів. Стиліст Анна Івахненко поділилася порадами, які допоможуть вам підібрати цей аксесуар так, щоб він максимально підходив до вашої форми обличчя.

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Просте правило - додаємо об'єм там, де його не вистачає, з допомогою форми, дужки або декору. Також дотримуйтесь пропорції: велике обличчя на тлі мініатюрних окулярів буде виглядати ще більше.

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Всього існує 6 основних типів обличчя: коло, овал, серденько, трикутник, прямокутник, квадрат.

Овальне обличчя

Вважається найбільш правильною формою. Вам личать будь-які форми, за винятком форм, які порушують пропорції обличчя - дуже масивні або дуже маленькі. Спробуйте і експериментуйте відповідно до вашого смаку і тенденцій.

Кругле обличчя

Має найбільші плавні переходи і приблизно однакову ширину і висоту особи. Вам краще вибирати загострені, квадратні форми. Зверніть увагу на класичну оправу Wayfarer. Витягнуті по діагоналі – наприклад, актуальні вузькі котяче око. Намагайтеся, щоб оправа прикривала брови. Круглого обличчя особливо йдуть кольорові оправи.

Серцеподібне обличчя

Його також називають перевернутим трикутником. Обличчя відрізняється більш широким лобом і витягнутим гострим підборіддям. Дівчатам з такою формою дуже йдуть закруглені оправи: авіатор, вінтажні округлені форми. Стежте, щоб ширина окулярів не виходила за лінію вилиці.

Трикутне обличчя

Відрізняється більш широкими видатними вилицями по відношенню до лоба. Вибирайте окуляри з більш активною верхньою частиною. Наприклад, з декором по верхній дузі або окуляри з переходом від темного до світлого кольору в нижній частині. Форма маски або округленого котячого ока буде ідеальною.

Квадратне обличчя

Має приблизно однакову ширину лобової кістки і вилиці, коротке підборіддя. Будь-які округлені і витягнуті форми вам підійдуть. Також, як і у випадку з круглим обличчям, краще звертати увагу на кольорові і світлі оправи, які не ділять візуально і так коротке обличчя.

Прямокутне обличчя

Трохи більше витягнуте по відношенню до квадратного. Можете дозволити собі більш широкі великі оправи, щоб візуально зменшити його. Вибирайте плавні форми замість загострених і жорстких.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

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