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Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими

Субота 18 липня 2020 16:25
Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розсекретила декілька корисних прийомів у виборі одягу

Як подовжити ноги? Ну не всім же дано бути моделями зростом 180см. В одязі є багато прийомів, з допомогою яких можна підкреслити красу і довжину наших ніжок. Особливо актуально, коли ми 150 см+. Корисними лайфхаками стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

7 модних способів візуально зробити ноги довшими:.

1. Вертикальна смужка і діагоналі.

Самий легкий і простий спосіб. Тільки смужок не повинно бути багато. В ідеалі одна. Це може бути як принт на одязі, стрілки, лампаси, високий розріз, так і просто вертикальна лінія - приміром довгий кінчик пояса звисає уздовж тіла, шарф або підлоги розкритого пальто.

Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими

2. Масивна підошва.

Про каблуки не пишу. І так зрозуміло, що каблук наше все для збільшення довжини ніг. Масивне взуття також робить наші ніжки стрункішими і витягує силует.

Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими

3. Широкі штани в пол а-ля Вікторія Бекхем.

Головні правила в такому образі - штани завжди вибирайте однотонні, темний колір і обов'язково повинен бути видний носок взуття, ну і каблук - хоча б невеликий.

Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими


4. Спідниці та штани із завищеною талією.

Крім того, що це зараз самий головний тренд, так ще й візуально ноги стають довшими - це точно.

Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими

5. Підкреслюємо талію і заправляємо топ або сорочку в штани або спідницю.

Ніколи не носіть верху «на випуск». Це ріже фігуру, і робить ваші ноги коротше.

Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими

6. Довга спідниця+короткий піджак або коротка спідниця+довгий піджак.

Другий варіант особливо актуальний зараз і в такому образі будете виглядати дуже стильно.

Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими
Стиліст розкрила топ-7 модних способів зробити ноги візуально довшими

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

7. Колготки в колір взуття.

Так, колготки можуть бути і бордовими, і синіми та сірими, будь-якими. Підбираємо під колір взуття. Це також виглядає дуже стильно.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 правил, які допоможуть залишатися модною завжди.

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