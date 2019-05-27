Стильна провокація: Ріанна похвалилася стрункою фігурою в нарядах власного виробництва

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Ріанна демонструє вбрання з дебютної лінії свого бренду Fenty

Ріанна, яка нещодавно підписала контракт з концерном LVMH, 22 травня презентувала свою дебютну колекцію одягу Fenty. Захід пройшов у Парижі і зібралв перших поціновувачів її творчості. Потрібно відзначити, досвід у веденні бізнесу у барбадоської красуні вже є, і чималий. Так, вона вже успішно керує своїм білизняним брендом Savage. А до цього створила одну з найуспішніших косметичних марок Fenty Beauty.

Ріанна приміряла вбрання власного виробництва (фото: instagram.com/badgalriri)

Тепер же Ріанна буде випускати одяг. До речі, 31-річна співачка стала першою темношкірою жінкою, яка очолила будинок, що входить в LVMH. До того ж Fenty став першим брендом після Christian Lacroix, який запустив люксовий гігант з 1987 року.

Ріанна на презентації свого бренду (фото: instagram.com/badgalriri)

На презентацію Ріанна прийшла у вбранні власного виробництва. Коротке біле плаття-піджак підкреслило стрункі ноги співачки і чудово гармоніювало з кольором її шкіри. Доповнили образ босоніжки на шпильках пісочного відтінку, намисто з підвісками та браслети. В цілому образ вийшов ідеальним для ділової жінки, яка до того ж хоче залишатися жіночною і стильною. Макіяж в нейтральних тонах і укладання-хвиля тільки посилили цю тенденцію.

Бернар Арно і Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Треба зазначити, що колекцію співачка створювала, орієнтуючись на власний смак. Так, тут є піджаки з широкими плечима, вільні сорочки, брючні костюми, міні-спідниці... В цілому, всі речі незвичайного крою і з цікавими деталями.

Речі з колекції Fenty (фото: instagram.com/fenty)

На презентації Ріанна виглядала щасливою та задоволеною. Фото з власником LVMH – Бернаром Арно – вона підписала: "Прекрасний містер Бернар Арно. Так вдячна за можливість співпрацювати з цією людиною в @LVMH @FENTY!!". Також на своїй сторінці співачка виклала безліч знімків в різних образах своєї марки. Шанувальники буквально підірвали мережа захоплення: