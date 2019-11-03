Не хоче бути артистом: Тіна Кароль зворушила визнанням про сина

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Веніаміну хотілося б проводити з мамою більше часу

10-річний син української поп-діви Тіни Кароль Веніамін вже досить самостійний молодий чоловік - він живе і навчається в Англії, де робить непогані успіхи. Але, звичайно ж, мама і син скучають один за одним, тому всі канікули хлопчик проводить в Україні - так, нещодавно вони з мамою побували у Львові, де весело провели час. Днями Веня навіть дав своє перше інтерв'ю! А його знаменита мама зізналася Каті Осадчій у програмі "Світське життя", що син довів її до сліз.

За словами артистки, з віком хлопчик став більше цінувати проведений разом час.

"Ми були у Львові, зайшли в лицарський ресторан, де нас пригостили. Він дістав той меч Артура, сказав що він лицар і так далі. І пельмені, і суші, - що він там тільки не вибирав. Знаєш, коли він з мамою так близько, це для нього самі круті моменти. Зараз він підріс і він починає від мене цього ще більше просити, частіше бути разом", - пояснила Кароль.

Відео: youtube.com/Світське життя

Виконавиця додала, що її син вже точно знає, що артистом ніколи не буде - і пояснила чому.

"Чого він точно не хоче, так це бути артистом. І тут такий камінь в мій город, бо каже: "Артисти дуже рідко бачаться зі своїми дітьми", - розповіла Тіна і зізналася, що від цих слів сина навіть розплакалася.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль полонила образом сексапільної "зайки" - співачка відвідала вечірку з нагоди Хеллоуїна, що пройшла в одному зі столичних закладів.