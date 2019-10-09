Ідеальна перша леді: Олена Зеленська захопила новим образом в ніжних тонах

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді виступила з важливою промовою

Олена Зеленська за короткий термін встигла зарекомендувати себе як ідеальна перша леді. Вона супроводжує президента України Володимира Зеленського у всіх важливих поїздках, бере участь у житті країни і планує її розвиток. Не менше уваги привертають її ідеальні образи. Завдяки вмінню підібрати стильний наряд, подати себе і манерам Олена привертає увагу всіх порталів країни.

Олена виступила на конгресі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На днях всіх шанувальників Олени чекав новий вихід. Для виступу на XIV конгресі педіатрів України Олена Зеленська вибрала наряд жіночний і ніжний – атласне плаття міді бежевого кольору з квітковим принтом, довгими рукавами і V-подібним вирізом. У доповнення до нього вона одягла тільки тонкий ланцюжок. Волосся першої леді були завите легкою хвилею, а макіяж виконаний в натуральних тонах тієї ж колоьорової гами, що і вбрання. Завдяки цьому прийому образ вийшов цілісним і стильним.

Олена любить жіночні образи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На виступі Олена зробила наголос на необхідності правильного способу життя і харчування. "Зараз одне з найважливіших напрямків в здоров'я – профілактика хвороб: це здоровий спосіб життя, фізична активність і правильне харчування. І саме на цих питаннях я хочу зосередити свою діяльність як дружина Президента. Я вже ініціювала проведення першого стратегічного круглого столу з приводу поліпшення харчування в школах. На ньому були присутні представники органів державної влади, експерти та активісти, і зараз у нас вже є попередній план", – написала Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram.

Також вона додала, що від практично половини школярів надходять скарги на якість продуктів і їх недолік. І запропонувала обговорити в коментарях, що б люди хотіли змінити ще ва даному напрямку.

Стиль першої леді завжди викликає захоплення у мережі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фолловери Олени з задоволенням вступили в діалог, розповідаючи про проблеми, з якими їм довелося зіткнутися. Заодно не забули вони захопитися новим бездоганним образом Олени, називаючи її найбільш красивою, стильною і просто бездоганною першою леді.