Наталії Водяновій 37: секрети краси і стрункості супермоделі

Знаменита супермодель сьогодні відзначає 37-річчя

Именитая супермодель Наталья Водянова отмечает 28 февраля день рождения — ей исполнилось 37 лет.

Модель, филантроп и мать пятерых детей Наталья Водянова — личность уникальная, считающаяся уже практически сказочным персонажем. О том, как девочке из Нижнего Новгорода удалось построить головокружительную карьеру в мире моды, до сих пор ходят легенды. А при этом еще и сохранить чистоту и доброту, о чем свидетельствует другая веха ее пути, посвященная благотворительности и деятельности Фонда "Обнаженные сердца". Еще один вечный предмер разговоров – ангельская неувядающая внешность супермодели, которой сегодня исполняется 37 лет. Исследуем секреты ее красоты.



№1 Питание

"Вечно молодая" Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Пожалуй, начать стоит с того, что Наталья известна не только своими "культовыми" бровями, голубыми глазами, идеальной кожей и стройной девичьей фигурой несмотря на рождение пятерых детей. Еще одна черта признанной красавицы – скромность. В интервью она признается, что вечно находит у себя массу недостатков и не считает себя такой уж привлекательной. А на вопросы подписчиков о секретах стройности любит отвечать в таком духе: "Зачем вам мои советы, вы и сама красотка". Но тем не менее, кое-что она рассказала.

Наталья Водянова придерживается баланса во всем (фото: instagram.com/natasupernova)

К примеру, Наталья давным-давно перешла на диету по группе крови. На такой шаг она решилась не потому, что страдала от лишнего веса. Исключив из рациона неподходящие ее типу продукты, она решала другие вопросы: с пищеварением и с кожей. Но нужно признать, на фигуре такое питание тоже сказывается отлично. К слову, она не придерживается диеты фанатично. По словам Натальи, она обожает жизнь и не любит себе ни в чем отказывать. Главное – баланс. К примеру, пирожные и тортики позволяет себе примерно раз в неделю, иногда любит дополнить ужин бокалом хорошего вина. А в остальное же время питается в основном правильно и пьет много воды.

№2 Спорт

Наталья Водянова предпочитает заниматься йогой (фото: instagram.com/natasupernova)

Активность – еще один ключик к стройности. Сюда можно отнести как постоянные разъезды Натальи и прогулки с детьми, так и ее увлечение спортом. К слову, она не относится к тому типу моделей, кто любит выкладывать в сеть каждый поход в зал. Но все же порой делится с подписчиками снимками с занятий, чаще йогой. По словам модели, они нужны не только для тела. Не менее полезны они для ума, спокойствия и ощущения внутренней силы. К сожалению, порой из-за загруженности выделить время на занятия очень сложно, рассказывает Водянова. Иногда она заменяет их катанием на велосипеде, бегом, или еще одним из ее излюбленных хобби – танцами.

№3 Уход

Конечно, Наталья Водянова не обходится без любимых бьюти-средст (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья – одна из немногих знаменитостей, кто избежал увлечения уколами красоты и вмешательства пластических хирургов. Она не боится снимков крупным планом, на которых порой заметны и недостатки, к примеру, морщинки. А как-то сама пошутила, что лучший ее друг – пудра для маскировки кругов под глазами. При этом на негативные комментарии, которые порой появляются на ее странице под подобными фото, просто не реагирует. Из чего же состоит ее бьюти-рутина? Излюбленные кремы Натальи: Super Aqua day и Super Aqua night от дома Guerlain, амбассадором которого она является уже много лет. Также она обожает маски для лица, массажи, а также разнообразные процедуры для кожи и волос, которым старается уделить хоть несколько часов в месяц.

Прекрасная Наталья Водянова отметила 37-летие (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья Водянова посетила показ новой коллекции Dior в Париже вместе со своей младшей сестрой Кристиной. Девушки подобрали платья в тон друг другжки.

Также Наталья пришла на показ любимого бренда под ругу с возлюбленным - бизнесменом Антуаном Арно.