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Вбираємося: топ-9 жіночних трендів весни


Весна — пора обирати легке вбрання і бути жіночною

С приходом весны жизнь заиграла новыми красками и настало время для обновления своего гардероба. Основным мотивом этой весны дизайнеры провозгласили женственность, которая наконец пришла на смену мешковатости, утрированной мускулинности и графичности. LITE отобрал самые главные тренды весны, которые обязательно привнесут нотку женственности и весенней беспечности в обновленный гардероб.

Пастель
Черное и серо-коричневое стоит оставить в зиме. Весна - это свежесть, тепло, нежные цвета. Поэтому самые женственные пастельные оттенки как никогда актуальны. 

 

Шнуровка
Ботильоны с легким налетом ретро добавят женственности образам с юбками и брюками.

Цветочный принт
Весной выглядит особенно актуально. Чтобы образ не получился очень "ванильным", одежду в цветочный принт стоит носить с косухами, тяжелыми ботинками и крупными аксессуарами. Как раз для весенних свиданий.

 

Polka dot 
Актуальный принт, который подходит почти всем. Главное в нем, подобрать степень насыщенности и крупность принта в соответствии с типом фигуры и возрастом.

 

Кожа и замша
Этот тренд мы можем позаимствовать с прошлого сезона, сменив темные оттенки на светло-серые, карамельные, песочные или "конфетные". Стоит  отметить, что актуальна не только натуральная кожа, искусственные аналоги тоже подойдут.

 

Атлас и шелк
Самые благородные, элегантные и  женственные материалы. Платья-комбинации длинны миди выглядит не пошло, а соблазнительно. 

Кружево
Речь вовсе не об антитрендовом гипюре. Актуально кружево-кроше, варианты типа макраме и прочие "нежности" в натуральном стиле.

 

Рюши 
На платьях и юбках длинны миди смотрятся игриво, но адекватно. В умеренных исполнениях подойдут девушкам любого возраста.

 

Многослойные украшения 
Слои из тонких цепочек с разными некрупными подвесками дизайнеры наконец догадались объединить в одно украшение. Многослойность в тренде, берите на вооружение.

 

Напомним, что ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина показала лайфхак, как носить главный тренд весны 2019.

А еще стритстайлеры создали новый тренд, который подойдет для лучших подружек — friends look.

Кроме того, стилист рассказал, как носить юбку-карандаш и выглядеть стильно, а не строго.

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