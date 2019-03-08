Вбираємося: топ-9 жіночних трендів весни

Весна — пора обирати легке вбрання і бути жіночною

С приходом весны жизнь заиграла новыми красками и настало время для обновления своего гардероба. Основным мотивом этой весны дизайнеры провозгласили женственность, которая наконец пришла на смену мешковатости, утрированной мускулинности и графичности. LITE отобрал самые главные тренды весны, которые обязательно привнесут нотку женственности и весенней беспечности в обновленный гардероб.

Пастель

Черное и серо-коричневое стоит оставить в зиме. Весна - это свежесть, тепло, нежные цвета. Поэтому самые женственные пастельные оттенки как никогда актуальны.

Шнуровка

Ботильоны с легким налетом ретро добавят женственности образам с юбками и брюками.

Цветочный принт

Весной выглядит особенно актуально. Чтобы образ не получился очень "ванильным", одежду в цветочный принт стоит носить с косухами, тяжелыми ботинками и крупными аксессуарами. Как раз для весенних свиданий.

Polka dot

Актуальный принт, который подходит почти всем. Главное в нем, подобрать степень насыщенности и крупность принта в соответствии с типом фигуры и возрастом.

Кожа и замша

Этот тренд мы можем позаимствовать с прошлого сезона, сменив темные оттенки на светло-серые, карамельные, песочные или "конфетные". Стоит отметить, что актуальна не только натуральная кожа, искусственные аналоги тоже подойдут.

Атлас и шелк

Самые благородные, элегантные и женственные материалы. Платья-комбинации длинны миди выглядит не пошло, а соблазнительно.

Кружево

Речь вовсе не об антитрендовом гипюре. Актуально кружево-кроше, варианты типа макраме и прочие "нежности" в натуральном стиле.

Рюши

На платьях и юбках длинны миди смотрятся игриво, но адекватно. В умеренных исполнениях подойдут девушкам любого возраста.

Многослойные украшения

Слои из тонких цепочек с разными некрупными подвесками дизайнеры наконец догадались объединить в одно украшение. Многослойность в тренде, берите на вооружение.

Напомним, что ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина показала лайфхак, как носить главный тренд весны 2019.

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