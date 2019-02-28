Friends-look: весняний тренд для нерозлучних подружок

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com)

Дружба костюмами, завдяки датським модницям, стає все популярнішою

Уявіть, що ви на вечірці бачите подругу в однаковому з вами вбранні? Зрадієте? Правильна відповідь: "звичайно, так!", адже цієї весни знамениті family-look зоряні стритсайлеры запропонували замінити на friends-look.



Однак, почнемо по порядку. Нещодавно в столиці Датського Королівства на тижні моди весна-літо 2019 року з'їхалися зірки стритстайла зі всього світу, редактори глянцевих журналів, fashion-блогери, та й просто модні дівчата. Тоді вуличні фотографи помітили одну цікаву деталь, що парні образи красунь неначе цитують один одного (така собі дружба костюмами). В результаті виходять ефектні фото, які стають популярними в соцмережах і отримують активний відгук у підписників.

Фото: (instagram.com)

Цю тенденцію підхопили й інші дівчата, пропонуючи не банальне копіювання образів (адже одна і та ж сукня може по різному сидіти на подругах, вигідно підкреслюючи достоїнства одної, і акцентувати увагу на недоліках фігури іншої), а варіації зі схожих деталей одягу або колірних рішень, які об'єднають луки двох (або цілої компанії) подруг в один гармонійний ансамбль.

Фото: (instagram.com)

У підсумку, тенденція, що була створена не іменитими дизайнерами і модними будинками, а самими споживачами fashion-індустрії, з кожним днем стає популярнішою і завойовує все більше прихильниць.

Пам'ятайте, що, створюючи власний friends-look, обов'язково варто придивитися до основних трендів весни 2019 року.



Фото: Використовуйте монохромні "луки" в білому, молочному або бежевому кольорах. Образи в цих відтінках вийдуть "освіжаючими" і ніжними, і обов'язково привернуть увагу оточуючих (instagram.com)

Фото: Для самих зухвалих модниць, варто спробувати монохром в рожевому – кольорі майбутньої весни, якого в цьому році буде неймовірно багато (instagram.com)

Фото: Ще один тренд, який можна застосувати з подругою з схожих образах — це широкі штани, брюки-банани чи прямого крою. Можна вибрати одну модель і скласти ансамбль, обігравши їх кожна по-своєму (instagram.com)

Фото: Об'єднати ваші образи можна і за допомогою взуття, наприклад, білого кольору, підтримавши його білими деталями аксесуарів (instagram.com)

Фото: Ще один варіант — комбінезони в ретро-стилі, наприклад, в стилі 80-х (instagram.com)

Варто відзначити, що щось подібне нещодавно продемонстрували Кім і Кортні Кардашян, надівши схожі ефектні чорні сукні від Версаче, які вигідно підкреслили форми зоряних красунь і виступили, як образ-дует. Хоча в даному конкретному випадку, їх образи все ж доречніше назвати family look-ом.

Ще одна пара знаменитих дівчат, які з'явилися на публіці в схожих вбраннях, на цей раз не змовляючись — співачка Надя Дорофєєва та модель Олександра Кучеренко. Між іншим, знаменитості використовували ще один тренд весни 2019 — анималистичный принт.

Надихнутися образами для freinds-look можна у "королеви монохрому" Вікторії Бекхем, зірка майстерно поєднує в одному образі речі одного відтінку.