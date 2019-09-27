У всіх нарядах прекрасна: найстильніші виходи Олени Зеленської в США

Олена Зеленська та її стиль – головна тема для обговорень всіх порталів країни. Поки перша леді України супроводжує чоловіка в Америці, вона вже зуміла продемонструвати масу незвичайних образів. Ми пропонуємо ще раз зупинитися на найбільш вдалих.

Рожевий у світ

Олена Зеленська в перший день (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Рожевий – життєрадісний відтінок, який відмінно виглядає навіть на офіційних заходах. Його часто використовують перші леді, включаючи Меланію Трамп, але на Олені він виглядав особливо вигідно. В жакеті від з незвичайним вирізом від українського дизайнера ARTEMKLIMCHUK вона з'явилася в перший день і тут же викликала фурор. Він чудово поєднувався з спідницею-трапецією і туфлями на невисокому каблуці. Скільки коштує такий наряд, точно не відомо, так як річ шили на замовлення.

Блакитна хвиля

Олена на обіді перших леді (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ще один наряд в ніжних тонах – костюм-трійка блакитного відтінку, який Олена одягла на обіді перших леді Fashion 4 Development. Пізніше в ньому вона вирушила на прогулянку по Нью-Йорку, відвідавши музей Метрополітен. Незвичайний крій, стильні деталі і колір, укоторый відмінно освіжав, – ось його головні козирі. До речі, блакитний – один з улюблених відтінків першої леді України. Наприклад, всі пам'ятають стильний костюм, який вона показала в Парижі.

Строга класика

найсуворіший образ Олени (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Під час виступу Володимира на сесії генеральної асамблеї ООН Олена прийшла в строгому вбранні: об'ємний жакет, довге молочного відтінку плаття, а також туфлі на невисокому каблуці. Стримана чорно-біла гама образу чудово разбавилась золотистими аксесуарами. Олена виглядала елегантно і стильно. За що отримала масу позитивних відгуків від шанувальників і модних критиків.