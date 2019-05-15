На початку шляху: Наталія Водянова умилила архівних знімком з юності

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель іронізує над своїм минулим

Наталя Водянова прославилася на весь світ своєю казковою історією, що нагадує за сюжетом "Попелюшку". Проста дівчинка – дуже симпатична, але досить звичайна – з Нижнього Новгорода завдяки щасливому випадку (або волі Небес) підкорила світ моди, закохала в себе "принца" (і не одного) і стала жити щасливо. Правда, невідомо, чим займалася казкова героїня після заміжжя. А Наталя ж, отримавши шанс на інше життя, стала активно допомагати і іншим людям.

Супермодель – особа безлічі брендів (фото: instagram.com/natasupernova)

Коли Водянова досягла піку кар'єри, то зрозуміла, що хоче рухатися в іншому напрямку. А саме – зайнялася благодійністю. Сьогодні мати 5-х дітей встигає приділяти час не тільки чоловікові Антуана Арно і сім'ї, але й численним проектам свого фонду "Оголені серця", що допомагає "особливим" дітям. Маючи за плечима величезний шлях, сповнений успіхів і підкорених вершин, вона також із задоволенням згадує, якою простою дівчинкою вона була.

Юна Наталя Водянова до початку кар'єри (фото: instagram.com/natasupernova)

Кілька годин тому Наталя поділилася з фоловерами у своєму Instagram-акаунті забавним знімком, зробленим до запаморочливої кар'єри. "Це фото було зроблено @alexiyvasilyev, який знайшов мене, коли я чекала візу в Париж. Можете собі уявити, що у циєї пухкої дитини був якийсь шанс в індустрії?!", – написала знаменита красуня. В руках вона тримає книгу про Ромі Шнайдер – саме з цією актрисою все життя порівнювали Водянову. На плечі в неї лежить іграшковий кролик.

Супермодлеь і зараз любить читати (фото: instagram.com/natasupernova)

Однією з перших на фото відреагувала Катя Осадча, яка, як відомо, також в юності пробувала себе в модельному бізнесі. "Я тебе пам'ятаю такою) В цей рік ми і познайомилися", – написала відома українська телеведуча. Інші шанувальники Водянової також не стали мовчати:

"Поцілована Богом!"

"Ви створюєте враження дуже милої і доброї людини! На Вас дуже приємно дивитися, ви подаєте хороший приклад. Тому я дуже рада, що у цієї маленької дівчинки все вийшло!"

"Сама чарівність і з роками воно тільки додалося"

"Тут дуже схожа на Ромі"

"Очманіти! Все одно неймовірно красива"

"Така ж мила і такий же чистий і щирий погляд"

"Звичайно, шалено прекрасна, навіть в такому юному віці!"

"Ви ні крапельки не змінилися! Така ж мила і ніжна!"

Наталя у своїх улюблених косметологів у Нью-Йорку (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нев'януча краса супермоделі – ще одна улюблена тема для обговорення у її фоловерів. Щоб приборкати цікавість шанувальників, сама Наталія останнім часом часто ділиться своїми б'юті-секретами, а також радує численними стильними виходами.