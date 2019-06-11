У всіх нарядах хороша: Кейт Міддлтон вирушила в Камбрию в джинсах-скинні і куртці

Кейт Міддлтон відмінно даються світські виходи. На кожному з них 37-річна красуня блищить стильним вбранням, бездоганними манерами і доброзичливістю, за які її обожнює весь світ. Тільки за останні кілька місяців вона показала масу жіночних образів. Для фестивалю квітів Chelsea Flower Garden вона обрала сукню з рослинним орнаментом. Під час поїздки в Блетчлі-парк приміряла миле плаття в горошок з білими манжетами та коміром. Ну і як не згадати офіційний прийом у Букінгемському палаці, де Кейт з'явилася в розкішній білій сукні від Alexander McQueen.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Камбрії (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Але не менш їй до лиця і прості практичні вбрання, якими вона не нехтує навіть у ділових поїздках. Так, сьогодні, 11 червня, Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили в графство Камбрія на північному заході Англії. Там у них запланована серія зустрічей, присвячених розвитку сільського господарства. Також подружжю належить відвідати овечу ферму. Для такого формату заходу герцогиня підібрала відповідний ансамбль: приталена куртка з кишенями і поясом відтінки хакі, вузькі чорні джинси і черевики зі шнурівкою. Під верхнім одягом також проглядався светр і блуза зі стоячим коміром – по всьому, погода трохи підвела членів королівської сім'ї. Доповнили образ легкий макіяж в природних тонах, а також лаконічна укладка: плетіння і хвіст.

Кейт обожнює практичніе вбрання (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До речі, незабаром Кетрін напевно порадує нас ще одним стильним вбранням. Так, на 12 червня у знаменитого подружжя планується гала-вечеря від організації Action on Addiction, який являється Кейт Міддлтон взяла під патронаж.

до Речі, нещодавно у мережі з'явилися новини про можливе поповнення в родині герцогів Кембриджських. Такі припущення викликала пристрасть до Кетрін вільним речей, а також висловлювання Кейт, що вона мріє про четвертому дитину. Цю ж інформацію підтвердило і джерело королівської сім'ї. Але поки що самі Кейт і принц Вільям ніяк не коментують дану інформацію.