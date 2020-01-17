У чоловічих штанях і з голим животом: Белла Хадід блиснула ідеальним пресом в пікантному вбранні

Белла Хадід – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, без участі або присутності якої не обходиться практично жодне модне шоу. Днями 23-річна красуня вирушила до Парижа, де відвідала показ чоловічої колекції Louis Vuitton. На шоу вона приміряла черговий стильний образ, який вже встиг стати одним з найбільш обговорюваних на світських порталах. Белла, яка обожнює неординарні луки, цього разу також приміряла досить екстравагантне вбрання.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ молодшої Хадід склали темно-сині штани з чоловічої колекції, а також кроп-топ з логотипом бренду їм в тон, який стрічками кріпився до шиї. У комплект до них Беллі підібрали стильні золотисті прикраси: масивне кольє-ланцюжок, сережки-кільця, а також кілька браслетів і кілець. Зверху зірка, що вже стала справжньою іконою стилю, накинула об'ємне бежеве пальто, прикрашене великими накладними елементами. Також Хадід зробили одну з найпопулярніших укладок сьогодні серед знаменитостей: переплетене і зібране на потилиці волосся з випущеними кінцями і пасмами біля скронь. Така укладка повернулася з минулих часів і обіцяє стати хітом майбутнього року, і Бела, як істинний трендсеттер, вже її використовує.

Образ Белли продуманий до дрібниць (фото: instagram.com/bellahadid)

Завершує образ макіяж в пісочно-коричневих відтінках: тіні Беллі нанесли практично до брів, губи підкреслили за допомогою олівця, а всю шкіру покрили золотистим сяйвом. Виглядала Белла просто чарівно!

Белла в стильному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Цікаво, що на показ вона прийшла сама, без своєї не менш популярної сестри – Джіджі. Старша Хадід не настільки активна в соцмережах. Якось вона зізналася, що намагається більше часу проводити в реальному житті. До того ж нещодавно дівчина помирилася зі своїм бойфрендом, Зейном Маліком, з яким вони розлучалися на цілий рік. Так що тепер віртуальній реальності красуня буде приділяти ще менше уваги.