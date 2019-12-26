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Дике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Lite » Мода 26.12.2019 - 19:32
Дике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранні
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина відзначила свято в колі близьких

Белла Хадід, яка часто ділиться зі своїми фоловерами подробицями особистого життя, не стала приховувати, з ким зустріла Різдво. Світле свято вона провела з мамою, старшою сестрою Джіджі, братом Анваром, а також друзями. Модель була в піднесеному настрої і, за своїм звичаєм, привітала всіх послідовувачів святковою листівкою. У ній дівчина послала любов усім, хто відчуває себе самотнім у цей вечір. "Я б хотіла, щоб кожен, хто не знає, де і з ким зустріти Різдво, міг прийти до мене додому", – написала 22-річна красуня.

Дике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніСім'я Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Після вона опублікувала серію теплих сімейних фото. Всі члени знаменитої родини зібралися на ганку будинку. Одягнені вони по-домашньому тепло і затишно, але в той же час в стилі Різдва. Джіджі приміряла світло-блакитний костюм, червону футболку і жовті черевики, а розбавила все великими аксесуарами. Іоланда красувалася в білому з синіми оленями костюмі і тапочках з хутряною облямівкою. Анвар був у сірому в'язаному светрі.

Дике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніБелла обожнює яскраві вбрання (фото: instagram.com/bellahadid)

А Белла, як завжди, виділилася. Дівчина, яка обожнює спокусливі образи, і тут постаралася знайти щось помітне та яскраве. Вона одягла червоний костюм з білими сніжинками, який доповнили об'ємні чобітки на платформі. На завершення святкового лука вона пов'язала на талії кофту, а на голову наділа оленячі ріжки.

Пізніше Белла додала ще одне фото: вона позує на дивані перед телевізором. В кадр також потрапили ноги Джіджі в шкарпетках зі святковим принтом. "Ще одне дике і божевільне Різдво", – пожартувала молодша Хадід.

Дике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніДике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніДике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніСім'я весело провела час (фото: instagram.com/bellahadid)

Цікаво, що Джіджі не стала нічого публікувати – дівчина проводить в мережі мінімум часу. А ось мама красунь вирішила в подробицях показати, як вона готує будинок до свята. Вона виклала серію фото з декором, написавши: "Будинок створений любов'ю, яку ми вкладаємо в нього... Я намагалася використовувати вирощені на фермі різдвяні прикраси в цьому році і люблю органічне почуття до нього, що ви думаєте?"...

Дике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніДике Різдво: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранніІоланда прикрасила будинок сама (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

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