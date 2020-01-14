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Знову разом: Джіджі Хадід і Зейн Малік відновили відносини після року перерви

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 14:41
Знову разом: Джіджі Хадід і Зейн Малік відновили відносини після року перерви
Зейн Малик і Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

перерви Модель і її хлопець більше не приховують почуттів

Джіджі Хадід – одна з найпопулярніших моделей, яка підписує все нові вигідні контракти і знімається для найвідоміших глянцевих журналів. А ось в особистому житті 24-річної красуні все не так гладко. Публіці відомо лише про кілька її романів. Перший – зі співаком Коді Сімпсоном, який тривав близько року. Після розставання Джіджі короткий час зустрічалася з співаком Джо Джонасом. А потім зав'язала відносини з Зейном Маліком, колишнім учасником групи One Direction, тепер відомим як сольний виконавець Zayn. Але і цим хлопцем порозумітися виявилося не так просто.

Знову разом: Джіджі Хадід і Зейн Малік відновили відносини після року перервиДжіджі і Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

Протягом кількох років пара то сходилася, то розходилася. Так, закохані почали відносини наприкінці 2015-го. За чутками, через два роки співак зробив коханій пропозицію, але до шлюбу справа не дійшла. У березні 2018-го року Джіджі і Зейн розлучилися. Щоправда, лише на пару місяців – у травні їх знову стали бачити разом. А в кінці 2018-го закохані оголосили про остаточний розрив. Як зізнавалася старша Хадід в інтерв'ю, причиною тому була надмірна зайнятість обох, адже відносини вимагають багато часу і сил. Ще один важливий нюанс – Зейну потрібен час і усамітнення, щоб розібратися в собі.

Знову разом: Джіджі Хадід і Зейн Малік відновили відносини після року перервиПара знову зійшлася (фото: instagram.com/gigihadid)

І ось – радісна новина. Закохані знову разом! Пару застали разом під час святкування дня народження Зейна, якого 11 січня виповнилося 27 років. На вечерю в італійський ресторан також вирушили молодша сестра Джіджі – Белла, а також співачка Дуа Ліпа, яка у відносинах з Анваром, братом знаменитих моделей.

Знову разом: Джіджі Хадід і Зейн Малік відновили відносини після року перервиЗакохані знову щасливі (фото: instagram.com/gigihadid)

На фото, зроблених папараці, Джіджі і Зейн виглядали такими щасливими і задоволеними один одним, що у шанувальників по всьому світу не залишилося сумнівів – вони знову разом. Джіджі і Зейн йшли окремо від всієї компанії, при цьому всю дорогу модель тримала свого коханого за руку, а він її обіймав. Що ж, будемо сподіватись, цього разу пара возз'єдналася надовго. Самі закохані поки коментарів не давали.

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