Можна дивитися вічно: довгонога Карі Клосс відкрила показ Off-White (відео)

Бренд, як зазвичай, використовував спортивну класику

В Париже вовсю блистает Неделя моды. Самые именитые кутюрье и дома моды спешат удивить публику новыми коллекциями осень-зима 2019/20: Dior, Dries Van Noten, SAINT LAURENT, Lanvin и другие. Также свою новую коллекцию представил итальянский стритвир-бренд одежды премиум-класса Off-White.

На подиуме сверкали настоящие звезды fashion-индустрии: сестры Хадид, Мариякарла Босконо, Адут Акеч и другие. И все же главной героиней показала стала американская 26-летняя супермодель Карли Клосс. Девушка вышла на подиум в роскошном желтом платье с длинным шлейфом. В руках – желтая дутая спортивная сумка (фишка новой коллекции).

Супермодель Карли Клосс на показе Off-White (фото: instagram.com/KarlieKloss)

Видео: instagram.com/KarlieKloss

Главный дизайнер модного дома Вирджил Абло вновь нашел, как и чем удивлять публику. Зрителей ждали необычные оптические иллюзии, с которыми решил поиграть дизайнер. Кислотные оттенки, полоски и квадратики во время плавных движений моделей рисовали какие-то новые причудливые формы. Казалось, если слишком внимательно всматриваться в дефиле, то могла закружиться голова.

В новой коллекции бренд играл с оптическими иллюзиями (фото: instagram.com/virgilabloh)

Не обошлось без души бренда – спортивной одежды, универсальных костюмов с карманами, объемных пуховиков и удобной обуви.

Узнаваемым аксессуарами стали меховые туфли и большие стеганые сумки.

Показ Off-White на Неделе моды в Париже (фото: instagram.com/fashiontomax)

Напомним, Джиджи Хадид украсила обложку арабского Vogue. Супермодель впервые поработала с именитым фотографом Питером Линдбергом.

Отметим, ране прошел показ Dior осень-зима 2019. На показ пришла целая плеяда звезд: Наталья Водянова, Кара Делевинь, Дженнифер Лоуренс и другие.

Также отметим, что поклонники раскритиковали Кайю Гербер за чрезмерную худобу.