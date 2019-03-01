Повертаючись до витоків: Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue (фото)

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/VogueArabia)

Джіджі відверто розповіла про виховання у своїй багатій родині

Супермодель Джіджі Хадід вперше прикрасила обкладинку арабського глянцю Vogue (березневий випуск). Крім того, це співробітництво стало знаковим для моделі ще з однієї причини – Джіджі ніколи ще не працювала з выдомим фотографом Пітером Ліндбергом (Peter Lindbergh). Його фішка – чорно-білі фото, в яких буквально читається душа головного героя.

У новому випуску Джіджі розповідає про свої кар'єрны та життєвы цілы, свою сім'ю і звичайно ж "арабську спадщину". Справа в тому, що Джіджі Хадід народилася в сім'ї арабського бізнесмена Мохамеда Хадіда (власник будівельної компанії) і голландсько-американської моделі Іоланди ван дер Херык. Тому у Джіджі є арабське коріння. Також відзначимо, що у 23-річний Джі є молодша 22-річна сестра – не менш іменита топ-модель Белла Хадід. А також брат Анвар.

"Моє арабське коріння зробило мене більш відкритою і люблячою", - говорить Джіджі.

Джіджі Хадід на обкладинці арабського Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Фотосесія вийшла трохи нуарною. Задумлива Джіджі в нарядах як всесвітньо відомих, так і арабських брендів задумливо дивиться в кадр.

"Багато роблять невірні припущення про мою сім'ю. Наше дитинство не було "Голлівудом". Мої батьки ніколи не робили мені поблажок тільки в силу свого успіху", - зізнається співачка.

До речі, лютневий випуск арабського Vogue прикрасила довговолоса Сіара, якій навіть довелося поборола страх коней.

Джіджі Хадід для арабського Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Нагадаємо, раніше ми писали, як Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова представили нову "бунтарську" колекцію Burberry FW 2019/20. Зазначимо, що Джіджі вийшла на подіум в дуже незвичному образі. Хоча найбільше уваги привернула саме її зачіска.

Що стосується глянців. До цього Джіджі Хадід з'явилася на сторінках американського Vogue, примірявши кілька латексних нарядів в поєднанні з літніми сукнями.