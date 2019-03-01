Можна дивитися вічно: довгонога Карі Клосс відкрила показ Off-White (відео)

Карлі Клосс (фото: instagram.com/fashiontomax)

Бренд, як зазвичай, використовував спортивну класику

В Парижі щосили блищить Тиждень моди. Найбільш імениті кутюр'є та будинки моди поспішають здивувати публіку новими колекціями осінь-зима 2019/20: Dior, Dries Van Noten, SAINT LAURENT, Lanvin та інші. Також свою нову колекцію представив італійський стритвир-бренд одягу преміум-класу Off-White.

На подіумі виблискували справжні зірки fashion-індустрії: сестри Хадід, Маріякарла Босконо, Адут Акеч та інші. І все ж головною героїнею показала стала американська 26-річна супермодель Карлі Клосс. Дівчина вийшла на подіум в розкішній жовтій сукні з довгим шлейфом. В руках – жовта дута спортивна сумка (фішка нової колекції).

Супермодель Карлі Клосс на показі Off-White (фото: instagram.com/KarlieKloss)

Відео: instagram.com/KarlieKloss

Головний дизайнер модного будинку Вергілій Абло знову знайшов, як і чим дивувати публіку. На глядачів чекали незвичайні оптичні ілюзії, з якими вирішив пограти дизайнер. Кислотні відтінки, смужки і квадратики під час плавних рухів моделей малювали якісь нові химерні форми. Здавалося, якщо дуже уважно вдивлятися у дефіле, то могла піти обертом голова.

У новій колекції бренд грав з оптичними ілюзіями (фото: instagram.com/virgilabloh)

Не обійшлося без душі бренду – спортивної одягу, універсальних костюмів з кишенями, об'ємних пуховиків і зручного взуття.

Впізнаваним аксесуарами стали хутряні туфлі і великі стьобані сумки.

Показ Off-White на Тижні моди у Парижі (фото: instagram.com/fashiontomax)

Нагадаємо, Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue. Супермодель вперше попрацювала з відомим фотографом Пітером Ліндбергом.

Зазначимо, раніше пройшов показ Dior осінь-зима 2019. На показ прийшла ціла плеяда зірок: Наталія Водянова, Кара Делевінь, Дженніфер Лоуренс і інші.

Також відзначимо, що шанувальники розкритикували Кайю Гербер за надмірну худорлявість.