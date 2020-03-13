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Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

Lite » Мода 13.03.2020 - 15:31
Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей
Ілюстративне фото: unsplash.com/@luiztrix

Стиліст визначила п'ять популярних моделей нового сезону

З приходом весни у багатьох дівчат починаються муки вибору: ризикнути і знайти нову пару сонцезахисних окулярів або ж проходити черговий сезон в старих, але таких улюблених. Здається, відповідь очевидна, адже у більшості дівчат є стереотип, що окуляри їм не личать і вибирають лише одну форму на багато років. Тетяна Туча, засновник академії стилістів з професійного підбору окулярів та головних уборів розповіла, які оправи будуть модні в цьому сезоні.

Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

Тетяна Туча

Класика з вузькими лінзами. Класична модель окулярів із звуженими лінзами впевнено займе лідерські позиції в гардеробі модниць в цьому сезоні. Такі окуляри можуть стати головним акцентом в стильному образі. Звертайте увагу на кольорові лінзи і рогові оправи – це тренд цього року.

Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

Гранди. Це повна протилежність вузьким моделям. Owersize варіант з великими лінзами і широкою оправою ідеально підійде для пляжного відпочинку, адже надійно захищає від сонячних променів. Вибирайте цей варіант стилю casual, нью-лук, спорт-шик і ретро.

Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

Еліпси. Головна відмінність даної моделі – овальна продовгувата форма. Такі окуляри послужать яскравим доповненням неформальних образів в стилі спорт-шик. Але пам'ятайте, що їх можна сміливо комбінувати і з романтичними сукнями в квітковий принт.

Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

Круглі в металевій оправі. Можна комбінувати абсолютно з усіма нарядами якщо лінза коричневого або сірого кольору, якщо ж кольорова це вже спорт-шик або сарафан в підлогу.

Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

SCI-FI. Ультрамодні моделі з футуристичним дизайном додадуть щоденним образам космічності і загадковості. Тонка оправа, завужені лінзи – все для того, щоб виділити вашу яскраву індивідуальність.

Які окуляри будуть модні навесні: топ-5 моделей

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