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Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Lite » Мода 04.07.2020 - 13:08
Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо хочете обзавестися новим платтям, корисно дізнатися, які в моді в 2020 році

Плаття - завжди відмінна ідея і просто-таки універсальний предмет гардероба влітку. Хочете оновити гардероб? Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова розповіла на своїй сторінці в Instagram, які тренди в літніх сукнях актуальні в цьому сезоні.

Модні літні сукні 2020:

Простота, мінімалізм, однотонність, яскравість

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Горошок. Вже стає класикою. Гарний як і для довжини міді, так і для коротких суконь

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Смужка і будь-яка геометрія.

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Відкриті сукні-сарафани на широких лямках.

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Сукні-сорочки та сукні з гудзиками спереду. Причому гудзики можуть бути декоративними.

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Сукні з запАхом.

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Тваринний і квітковий принти. Носити тільки тим, кому йдуть таке. Приміряючи такі сукні, дивіться, щоб ви прикрашали сукню, а не він вас. Часто для таких суконь потрібен більш яскравий макіяж, або хоча б губки з блиском, туш на віях і легкий рум'янець.

Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Які сукні в моді влітку 2020 (фото: instagram.com/stylist_vinogradova)

Ну і особливо хочу виділити білий колір. Яскраво, ніжно, мило, по літньому. Коли як не влітку.

Нагадаємо, що раніше стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська розповіла про трендові моделі купальників.

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Автор: Lite

Теги Новини України модастилист
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