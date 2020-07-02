Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Ось і прийшло справжнє спекотне літо і пляжі всіх доступних водойм заповнилися людьми. Якщо ви ще не встигли купити собі новий купальник, варто взяти на озброєння гарячі тренди літа 2020, про які розповіла стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська на своїй сторінці в Instagram.

Деякі з них - актуальні вже на протязі декількох років, а деякі стали новинкою сезону.

Тенденції пляжної моди 2020:

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Мінімалізм. Як відзеркалення глобального тренда. Просто, легко, без надмірностей. Такий купальник буде радувати і стане базовим на довгі роки

Суцільні купальники. Дуже класні тренд! Порятунок для тих, у кого особливості в області живота

Геометрія. Або принт, або окантовка купальника, або сама форма

Дрібний квітковий принт. Квіти були на купальниках завжди, але дрібний квітковий - новинка

Ретро. Або форма (завищена лінія у трусиків, форма ліфа - балконет), або принти у великий горох

Ліф балконет. Шикарна форма, яка підтримує великі груди і робить їх апетитними

Волани. Прекрасний варіант корекції там, де вам це потрібно.

Модні купальники літа 2020 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала топ-5 головних помилок жіночого гардероба.