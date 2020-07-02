Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Стилист рассказала, какие купальники актуальны летом 2020
Вот и пришло настоящее жаркое лето и пляжи всех доступных водоемов заполнились людьми. Если вы ещё не успели купить себе новый купальник, стоит взять на вооружение горячие тренды лета 2020, о которых рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Каховская на своей странице в Instagram.
Некоторые из них - актуальны уже на протяжении нескольких лет, а некоторые стали новинкой сезона.
Тенденции пляжной моды 2020:
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Минимализм. Как отражение глобального тренда. Просто, легко, без излишеств. Такой купальник будет радовать и станет базовым на долгие годы
Сплошные купальники. Очень классные тренд! Спасение для тех, у кого особенности в области живота
Геометрия. Либо принт, либо окантовка купальника, либо сама форма
Мелкий цветочный принт. Цветы были на купальниках всегда, но мелкий цветочный - новинка
Ретро. Либо форма (завышенная линия у трусиков, форма лифа - балконет), либо принты в крупный горох
Лиф балконет. Шикарная форма, которая поддерживает большую грудь и делает ее аппетитной
Воланы. Прекрасный вариант коррекции там, где вам это нужно.
Модные купальники летом 2020 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Напомним, ранее стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба.
Автор: Lite