Модне передбачення: 5 речей, які повинні бути в гардеробі цієї весни

На зміну трикотажним водолозкам в широкий рубчик прийдуть сумки циліндричної форми і тюрбани

В Париже проходит Неделя высокой моды, которая внесла окончательные штрихи в общую картину тенденций сезона весна-лето 2019. Так что самое время подводить итоги. LITE собрал для вас самые горячие тренды предстоящего сезона.

№1 Тюрбан с ноткой восточной романтики

Если ты хочешь идти в ногу с модой, то тебе обязательно нужно прибрести тюрбан с изящным переплетом. Он является одним из самых эффектных и неординарных головных уборов 2019 года. С его помощью можно создать ультрамодный и в то же время гармоничный образ. Этот стильный аксессуар можно было увидеть на показах Gucci и Saint Laurent.

Фото: (Instagram.com/ Saint Laurent)

№2 Сумка-коробка (box-bag)

В весенне-летнем сезоне 2019 будут приветствоваться сумки необычных форм – утверждают ведущие дома моды. И одна из моделей, которая точно подходит под эти критерии – сумка-коробка (box-bag). Она изобиловала коллекции таких дизайнеров, как Chanel, Versace, Balmain.

Фото: (Instagram.com/versace)

№3 Крупные серьги

В наступающем весеннем сезоне завершить образ и выгодно расставить акценты помогут аксессуары, в частности, серьги. Массивность станет главным критерием при выборе украшений. Поддержали модную тенденцию практически все известные кутюрье – Fendi, Gucci, Jacquemus и другие.

Фото: (Instagram.com/fendi)

№4 Одежда в клетку

Клетка по-прежнему остается в тренде. После ее триумфального появления в прошлом сезоне она продолжает радовать представительниц прекрасного пола своим присутствием на всех показах мод.

Фото: (Instagram.com/michaelkors)

№5 Комбинезон

Комбинезон – определенно must-have сезона весна-лето 2019. Ведущие дома моды предлагают их как альтернативу платьям, когда нужно выбрать всего одну вещь. Что касается выбора цвета – тут нет особых условностей.

Фото: (Instagram.com/stellamccartney)

Напомним, ранее мы писали о топ-7 сумках, которые должны быть у каждой fashion-girl в 2019 году.

Кроме того, стилист Ильяс Сахтара рассказал, как подобрать идеальную женскую сумочку. И назвал вариант, который подойдет каждой.

Также обратите внимание, что этой весной и летом будет очень актуальна юбка-карандаш. Стлист объяснил, как носить юбку-карандаш и выглядеть ярко.