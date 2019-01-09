"Мода без жорстокості": в США пройдуть веганські покази

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Мода на використання виключно штучних матеріалів в колекціях дорогих брендів набирає обертів

Еммануель Ріенда, зоозахисниця і веган-фешен активіст повідомила, що в Лос-Анджелесі (місті, в якому вже кілька місяців повністю заборонено продаж натурального хутра) вперше пройде тиждень моди, присвячений веганству. Це незвичайний захід відбудеться вже на початку лютого і збере бренди, які вже відмовилися від використання у своєму виробництві продуктів тваринного походження.

Фото: (instagram.com/veganfashionweek)

"Це данина поваги тваринам і ода припиненню експлуатації тварин у всіх формах. Ця подія є досвідом, в якому мода зустрічається з активізмом з глибоким усвідомленням співпраці", - так описали цілі заходу на сайті veganfashionweek його творці.

Фото: (instagram.com/veganfashionweek)

Варто відзначити, що в модному шоу, орієнтованому на захист тварин, візьмуть участь не тільки бренди одягу, але і косметики, яка не тестується на тваринах.

Фото: (instagram.com/veganfashionweek)

В модному районі Лос-Анджелеса, в торговому центрі можна буде придбати оригінальні веганські дизайнерські речі. А у веганському лаунджі, де пропонується "їжа без жорстокості" — перекусити. Так краса, їжа та інноваційні альтернативи пропагуються по всьому світу.

Варто відзначити, що мода на використання виключно штучних матеріалів в колекціях брендів класу люкс народилася зовсім нещодавно. Наприклад, бренд Chanel вперше показав веганскую колекцію тільки в грудні 2018 року. Дизайнери бренду повністю відмовилися від використання у своїх колекціях хутра і шкіри екзотичних тварин. Серед брендів-зоозахисників є такі, як Jean Paul Gaultier, Burberry, DKNY, Versace,.

Нагадаємо, що нещодавно популярний модний журнал Vogue порадив усім одягатися як нігерійські стритстайлеры.

Читайте також про п'ять трендів, які все ще не втратили своєї актуальності і залишаться модними в 2019 році.

Крім того ми писали про те, як натренуватися бути стильною і ловити заздрісні погляди.

Як носити анималистичный принт (відео: РБК-Україна)