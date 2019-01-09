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"Мода без жорстокості": в США пройдуть веганські покази

Lite » Мода 09.01.2019 - 16:26
"Мода без жорстокості": в США пройдуть веганські покази
Фото: Колаж (РБК-Україна)

Мода на використання виключно штучних матеріалів в колекціях дорогих брендів набирає обертів

Еммануель Ріенда, зоозахисниця і веган-фешен активіст повідомила, що в Лос-Анджелесі (місті, в якому вже кілька місяців повністю заборонено продаж натурального хутра) вперше пройде тиждень моди, присвячений веганству. Це незвичайний захід відбудеться вже на початку лютого і збере бренди, які вже відмовилися від використання у своєму виробництві продуктів тваринного походження.

&quot;Мода без жорстокості&quot;: в США пройдуть веганські покази

Фото: (instagram.com/veganfashionweek)

"Це данина поваги тваринам і ода припиненню експлуатації тварин у всіх формах. Ця подія є досвідом, в якому мода зустрічається з активізмом з глибоким усвідомленням співпраці", - так описали цілі заходу на сайті veganfashionweek його творці.

&quot;Мода без жорстокості&quot;: в США пройдуть веганські покази

Фото: (instagram.com/veganfashionweek)

Варто відзначити, що в модному шоу, орієнтованому на захист тварин, візьмуть участь не тільки бренди одягу, але і косметики, яка не тестується на тваринах.

&quot;Мода без жорстокості&quot;: в США пройдуть веганські покази

Фото: (instagram.com/veganfashionweek)

В модному районі Лос-Анджелеса, в торговому центрі можна буде придбати оригінальні веганські дизайнерські речі.  А у веганському лаунджі, де пропонується "їжа без жорстокості" — перекусити. Так краса, їжа та інноваційні альтернативи пропагуються по всьому світу.

Варто відзначити, що мода на використання виключно штучних матеріалів в колекціях брендів класу люкс народилася зовсім нещодавно. Наприклад, бренд Chanel вперше показав веганскую колекцію тільки в грудні 2018 року. Дизайнери бренду повністю відмовилися від використання у своїх колекціях хутра і шкіри екзотичних тварин. Серед брендів-зоозахисників є такі, як Jean Paul Gaultier, Burberry, DKNY, Versace,.

Нагадаємо, що нещодавно популярний модний журнал Vogue порадив усім одягатися як нігерійські стритстайлеры.

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