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49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло

Lite » Мода 11.03.2020 - 13:42
49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло
Меланія Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Меланія блищала в такому образі відразу на двох заходах

Після тривалої перерви перша леді США Меланія Трамп нарешті порадувала шанувальників новим виходом і стильним образом. 49-річна дружина Дональда Трампа виглядає розкішно в діловому брючному костюмі з широким поясом. Ця деталь вигідно підкреслила талію Меланії. Перша леді відвідала конференцію Національної асоціації вчителів та батьків (PTA) 2020 року у Вірджинії, яка відбулася 11 березня.

Під час конференції PTA Меланія презентувала свою кампанію Be Best ("Будь кращим"), спрямовану на допомогу молоді і яка фокусується на благополуччя дітей. На заході зібралося більше 300 батьків і дітей. До речі, пізніше в цей же день перша леді США була присутня на церемонії вручення Президентської медалі генералу Джеку Кыну під час його відставки. На цьому заході до своєї дружини приєднався також 73-річний Дональд Трамп...

49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло

Фото: instagram.com/flotus

“Першою метою при запуску ініціативи Be Best було підвищення обізнаності про три основні проблеми, з якими сьогодні стикаються діти. Це соціально-емоційне здоров'я, зловживання опіоідами і безпека в Інтернеті, — сказала під час своєї промови на конференції PTA Меланія. — Друга мета — розповісти про програми і конкретних людей в нашій країні, які успішно борються з цими проблемами".

“Наша країна благословення тим, що у неї є працьовиті батьки та вчителі. Які присвячують своє життя тому, щоб молодь нашої країни дбайливо прямувала до процвітаючого майбутнього!" — заявила Меланія.

49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло

Елегантна Меланія Трамп (скріншот поста: instagram.com/melaniatrumpworld)

До речі, перша леді США також уточнила, що на даний момент в США закриті 600 шкіл через побоювання поширення коронавіруса.

Після заходу у Вірджинії Меланія повернулася в Білий дім, де вона була присутня на церемонії вручення Президентської медалі свободи Джеку Кіну.

49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло

49-річна Меланія Трамп потрясла витонченою талією в блейзері на голе тіло

Скріншоти поста: instagram.com/melaniatrumpworld

Весь цей час Меланія блищала в елегантному діловому костюмі. У центрі уваги образу Трамп — подовжений картатий блейзер з декоративними накладними кишенями. При цьому під блейзер Меланія вирішила нічого не одягати. Вишуканий виріз привернув увагу до пишної зоні декольте дружини президента США. Тонку талію підкреслює широкий шкіряний пояс коричневого кольору. Діловий ансамбль доповнюють штани пісочного відтінку. До речі, вперше у цих штанях Меланія з'являлася в 2018 році в Кенії.

Довершують образ човники з анімалістичним тисненням у вигляді зміїної шкіри, з гострим носком і тонкою шпилькою.

Густе каштанове волосся Мелані розплела. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі та густі вії, а також світло-коричневу помаду.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках.

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