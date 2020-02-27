Олімпійська чемпіонка: Кейт Міддлтон в "спортивках" блиснула ідеальними формами

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Відразу видно, що герцогині Кембриджській такі виходи по душі

Кейт Міддлтон в черговий раз довела, що їй по душі більше не світські виходи і вечірки, а спортивна активність. Герцогиня Кембриджська неодноразово підкреслювала, що вона — справжня фанатка спорту. І її слова завжди може підтвердити ідеальна фігура... Під час навчання в приватному коледжі Мальборо (Marlborough College) в графстві Вілтшир,Кетрін напівпрофесійно грала в теніс, хокей, нетбол. А також займалася легкою атлетикою — стрибками у висоту. Тому дружина принца Вільяма обома руками "за" відвідування будь-яких заходів, де передбачається активність. 26 лютого Міддлтон відвідала олімпійський стадіон в Стратфорді, в Лондоні. Вкотре герцогиня Кетрін викликала захоплення своїми формами і життєрадісністю.

Так, Кейт Міддлтон є патроном організації SportsAid. В рамках цієї місії герцогиня Кембриджська та відвідала олімпійський стадіон, особисто проінспектувавши роботу. А для цього дружині принца Вільяма довелося зняти діловий костюм і замінити його на "спортивки", а замість човників на шпильці віддати перевагу зручним кросівкам. До речі, стадіон у Стратфорді був спеціально зведений до Олімпіади 2012 року.

Місія організації SportsAid полягає у підтримці юних спортсменів від 12 до 18 років. Які готуються до Олімпійських та Паралімпійських ігор. Щорічно благодійна організація надає підтримку понад 1000 спортсменам. Організація під патронажем герцогині Кембриджської (з 2013 року) зобов'язується брати на себе часткове покриття витрат на навчання майбутніх чемпіонів.

На цей раз Кетрін вирішила не просто поспілкуватися з адміністрацією спортивної арени, але і особисто позмагатися з атлетами. Зазначається, що 26 лютого її суперником у бігу став молодий спринтер Еммануель Ойінбо-Кокер.

Навіть у спортивній формі Кетрін виглядала дуже стильно Для появи на спортивному майданчику герцогиня вибрала костюм в темно-зелених тонах. А саме — кюлоті зі стрілками від Zara. Облягаюча трикотажна кофтинка була заправлена в штани. На плечі накинутий темн-синій піджак від Smythe, який герцогиня зняла під час тренування. На ніжках — кросівки від Marks & Spencer.

Навіть для такого виходу дружина принца Вільяма підібрала яскраві аксесуари. Свій спортивний образ в зелених тонах Кетрін доповнила сережками з зеленими каменями і перснем від Monica Vinader та кулоном від Daniella Draper.

У прес-службі королівського двору Великобританії підкреслюють, що захід також було приурочено до ще однієї важливої мети. Кетрін розповідала присутнім, яку роль батьки та опікуни грають в спортивному успіху своєї дитини.

Герцогиня приєдналася до юних спортсменів, які взяли участь у серії змагань з легкої атлетики, перш ніж зустрітися з батьками та опікунами спортсменів SportsAid. Щоб дізнатися про їхній досвід, проблеми, з якими вони стикаються, і про вплив підтримки, яку вони надають.

Фото в матеріалі: instagram.com/kensingtonroyal