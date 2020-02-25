Меланія Трамп в грайливій сукні за € 1860 захопила трендовим образом на літо 2020

Меланія Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Меланія підібрала для другого дня в Індії трендове плаття на літо 2020

Меланія Трамп не відстає від своєї падчерки і вражає модні ЗМІ стильними виходами в Індії. Нагадаємо, що днями Дональд Трамп зі своєю дружиною, а також донькою Іванкою Трамп і її чоловіком Джаредом Кушнером прилетіли з офіційним візитом в Індію. Тут передбачається підписання мирної угоди між Вашингтоном і Талібаном. Якщо главам держави вдасться знайти спільну мову, то США виведе війська з Афганістану після 18 років війни там. Тому приїзд перших осіб США в Індію несе важливу місію.

Тим часом сім'я президента США насолоджується культурною програмою в Індії. А також відвідує безліч різних світських заходів і суспільно-значимих подій.

Меланія і Дональд Трамп вшанували пам'ять Махатми Ганді (скріншот поста: instagram.com/alwaysmelania)

Дональд Трамп тисне руку президенту Індії Рам Натх Ковінду (скріншот поста: instagram.com/mathrubhumidotcom)

Так, під час другого дня свого індійського туру Дональд і Меланія Трамп відвідали Раштрапаті-Бхаван — офіційна резиденція Президента Індії в Нью-Делі. Президент Індії Рам Натх Ковінд і прем'єр-міністр Нарендра Моді вітали Трампа і першу леді США. Після вітальної церемонії урочистого прийому президент США з дружиною вшанували пам'ять Махатми Ганді біля меморіалу Батька нації Індії в Раджгхаті. Подружжя кидали вгору символічні квіти.

Меланія поспілкувалася з дітьми однієї зі шкіл у південному Делі (скріншоти поста: instagram.com/mathrubhumidotcom)

На цьому насичені день для сім'ї не закінчився. Пізніше Меланія Трамп відвідала так званий "урок щастя" в одній з державних шкіл південного Делі. За словами першої леді США, вона була натхненна навчальною програмою, зазначивши, що вона також подала "здоровий і позитивний" приклад для педагогів. Учні, одягнені в традиційні вбрання, вітали Меланію, коли вона прибула в старшу середню школу Сарводайя в Моті-Багхе. Школа була прикрашена квітковими гірляндами і етнічними мотивами, щоб вітати першу леді США. Квіткові ранголи (строкатий орнамент на стінах будинків) також були намальовані в різних місцях школи. Меланія оглянула школу і відвідала читальний зал, а також ігрову кімнату для учнів дитячих садків. Вона також відвідала заняття йогою і спілкувалася зі студентами.

Скріншот поста: instagram.com/alwaysmelania

Весь цей час увага модних ЗМІ була прикута до образу першої леді США. У другий день Меланія знову з'являлася на публіці в білому.

Для відвідування низки заходів дружина Дональда Трампа вибрала літню сукню від улюбленого бренду Carolina Herrera. При цьому з "родзинкою". Довге білосніжне плаття оформлено в рубашечном стилі — з акуратним комірцем і манжетами на рукавах. Сукня додатково прикрашена грайливим принтом у вигляді різнокольорових квітів. Вартість такої новинки становить 1 861 €.

Меланія Трамп в сукні від Carolina Herrera (скріншот поста: instagram.com/indiaforumsstyle)

Тонку талію Меланія підкреслює широким шкіряним паском червоного кольору. Довершують літній образ білосніжні човники на шпильці. Волосся перша леді США завила в легкі локони. Макіяж зроблений на виразні очі.

Образ однозначно заслуговує уваги на весну-літо 2020. Зазначимо, що білий — ведучий колір нового модного сезону.