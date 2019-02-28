Хутряний флешмоб: українські знаменитості в епатажних рожевих шубах

Від кольору фуксії до пастили і крем-брюле — хутра рожевих відтінків зайняли міцне місце в зоряних гардеробах

Пока весна еще полноценно не вступила в свои права, есть еще возможность поносить меха решили звезды и устроили меховой флешмоб на страницах Instagram, выбрав для любимой верхней одежды один из самых трендовых цветов сезона — розовый.

Вера Брежнева призналась, что уже чувствует приближение весны, но все еще предпочитает утепляться. Для этого она выбрала длинноворсовую шубу жемчужно-розового цвета, которая отлично сочетается с ее новым оттенком волос (instagram.com/belousstyle)

Ани Лорак тоже призналась, что с нетерпением ждет весну и подснежников, а пока позирует в шубе с густым ворсом цвета "розовая Аврора", который выгодно подчеркивает загар артистки (instagram.com/anilorak)

В гардеробе Тины Кароль также есть шубка бледно-лилового цвета с выраженным розовым подтоном, которую певица использовала в недавней пикантной фотосессии (instagram.com/tina_karol)

Светлана Лобода использует длинную шубу насыщенного свекольного оттенка в качестве сценического костюма (instagram.com/lobodaofficial)

А Регина Тодоренко вообще не так давно предпочитала сочетать меховое изделие с купальником и колготками в крупную сетку. Эту фотографию Регина сделала в Калифорнии еще до кардинальных изменений в ее личной жизни (instagram.com/reginatodorenko)

Блогер и консультант по правильному питанию Полина Логунова, супруга Дмитрия Ступки, для прогулок выбирает шубу в коралловом оттенке. Девушка предпочитает исключительно эко-мех (instagram.com/polinalogunova)

А "богиня ламината и лыжных трасс Буковеля" утепляется с помощью меховой шапки цвета фуксии (instagram.com/lesia_nikituk)



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Супермодели вернулись в 80-е на показе Moschino, темой которого было казино и азартные игры. Воображение зрителей поразили платья с картинками, имитирующими экраны автоматов видеоигр, утрированно крупные украшения в виде драгоценностей, наряды с принтом в виде банкнот, меха и блестки.

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