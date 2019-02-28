Хутряний флешмоб: українські знаменитості в епатажних рожевих шубах

Від кольору фуксії до пастили і крем-брюле — хутра рожевих відтінків зайняли міцне місце в зоряних гардеробах
Пока весна еще полноценно не вступила в свои права, есть еще возможность поносить меха решили звезды и устроили меховой флешмоб на страницах Instagram, выбрав для любимой верхней одежды один из самых трендовых цветов сезона — розовый.
Вера Брежнева призналась, что уже чувствует приближение весны, но все еще предпочитает утепляться. Для этого она выбрала длинноворсовую шубу жемчужно-розового цвета, которая отлично сочетается с ее новым оттенком волос (instagram.com/belousstyle)
А Регина Тодоренко вообще не так давно предпочитала сочетать меховое изделие с купальником и колготками в крупную сетку. Эту фотографию Регина сделала в Калифорнии еще до кардинальных изменений в ее личной жизни (instagram.com/reginatodorenko)
А "богиня ламината и лыжных трасс Буковеля" утепляется с помощью меховой шапки цвета фуксии (instagram.com/lesia_nikituk)
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Супермодели вернулись в 80-е на показе Moschino, темой которого было казино и азартные игры. Воображение зрителей поразили платья с картинками, имитирующими экраны автоматов видеоигр, утрированно крупные украшения в виде драгоценностей, наряды с принтом в виде банкнот, меха и блестки.
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