Ірина Шейк, Белла Хадід і Кайя Гербер: супермоделі повернулися в 80-ті на показі Moschino

Показ Moschino (фото: instagram.com/voguemagazine)

Джеремі Скотт знову здивував незвичайним яскравим шоу

Креативний директор будинку моди Moschino Джеремі Скотт – великий любитель перетворювати свої покази в шоу і в буквальному сенсі слова насміхатися над модними канонами і умовностями. На подіумі він влаштовує справжні тематичні вистави. Чого варта його перша колекція на посаді креативного директора Moschino, що обіграє тему фастфуду і "фаст-fashion". Повна іронічних елементів начебто зміненої, але впізнаваної емблеми МакДональдс або сукні, що імітує упаковку з молоком, вона викликала справжній фурор.

Або згадаймо його показ з "живими" ляльками Барбі. А як він залишив на стільцях для гостей шоу квіти і помідори: таким чином, давши їм можливість висловити своє ставлення до дійства. Тому показ Moschino осінь-зима 2019/2020, який відбувся в Мілані, був очікуваним і багатообіцяючим.

Ірина Шейк на показі Moschino (фото: instagram.com/IrinaShayk)

Кайя Гербер на показі Moschino (фото: instagram.com/fashiontomax)

Джоан Смоллс на показі Moschino (фото: instagram.com/fashiontomax)

Джеремі не розчарував! Тема шоу анонсувалася в записі бренду з допомогою ігрового автомата:

"Нарешті прийшов час гри! Налаштуйтеся сьогодні ввечері на зустріч з усіма нашими учасниками, щоб дізнатися, який спеціальний приз чекає на переможця!" – залишили приваблиий і завзятий підпис для всіх фоловерів бренду.

Анонс мегаяркого показу нової колекції Moschino

Темою казино та азартних ігор була просякнута і вся колекція. Тут були сукні з малюнками, що імітують екран автоматів відеоігор, перебільшено великі прикраси у вигляді коштовностей, вбрання з принтом у вигляді банкнот, хутра та блискітки...

А в якості декорацій: розкішні автомобілі, стійки з дорогими валізами і – як іронія над телемагазинами – різна побутова техніка.

Яскравий показ Moschino на Тижні моди в Мілані (фото: instagram.com/moschino)

До того ж і сама колекція, як зазвичай, містила масу кітчевих елементів начебто сумок у вигляді тюбиків зубної пасти, таці з їжею і ігрового автомата. Дівчата з'явилися на подіумі з об'ємними начосом в стилі 70-80-х і яскравим макіяжем та дефілювали під музику диско.

До речі, у шоу взяли участь багато відомих моделей: героїнями шоу стали Ірина Шейк, Кайя Гербер, Белла Хадід, Вітторія Черетті й інші знамениті красуні.

До речі, по прильоту в Мілан Ірина Шейк не вислизнула від хитрих папараці. Однак супермодель була готова до цього. Шейк вибрав дуже стильний дорожній образ, продуманий до дрібниць. А образ Ірини Шейк для шоу Burberry став одним з найбільш обговорюваних.

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