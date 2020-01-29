Марго Роббі нарешті засвоїла урок і підібрала вдалий багатошаровий образ

Актриса марго Роббі вирішила виправити минулі стильні помилки. Нагадаємо, що на минулих вихідних у Мексиці відбулася презентація нового фільму "Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квінн" з Марго Роббі в головній ролі. На прем'єру 29-річна актриса вибрала оригінальний багатошаровий образ від Dries Van Noten. Однак шанувальники актриси відзначили, що такий аутфіт додає їй пару зайвих кілограмів. На вчорашній прем'єрі "Хижих птахів" в Лондоні Роббі вирішила реабілітуватися. І показала вдалий вечірній образ.

Так, увечері 28 січня в Лондоні відбулася гучна прем'єра однієї з найбільш очікуваний прем'єр цього року - "Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квінн". Нагадаємо, що подружку Джокера грає саме Роббі. А от прем'єра в Україні запланована на 6 лютого. Для чергового стильного виходу в світ Марго вибрала елегантний total black образ. І знову актриса віддала перевагу витонченій багатошаровості.

На презентації фільму "Хижі птахи" у Лондоні (скріншоти: instagram.com/glamouruk)

Перед камерами Марго блищала в чорній облягаючій водолазці під горло — нарешті, Роббі підкреслила точені форми. Аутфіт довершує спідниця довжини максі з екстремально високим розрізом. Однак "пікантність" образу практично нівелюється чорними вузькими штанами під шкіру. Талію окремо підкреслює геометричний пояс. Довершують образ туфлі на тонкій шпильці.

Скріншоти: instagram.com/margotquiinn

Як бачимо, іноді поєднання відразу декількох незалежних речей (спідниця з брюками) також може виглядати ефектно і стильно. При цьому не додаючи вам візуально зайві обсяги на талії або стегнах. Так що Марго правильно засвоїла урок.

Чорний колір виразно підкреслив риси обличчя Роббі (скріншот: instagram.com/margotrobbiepage)

Також зверніть увагу, як вигідно total black підкреслив виразні риси обличчя білявки. Нюдовий макіяж з акцентом на очі, проста зачіска з ефектом легкої хвилі — зірка вечірки готова. З прикрас Роббі віддала перевагу тільки блискучим сережкам з якорями.

Хижі Птахи - перший трейлер

До речі, вже стало відомо, що Марго Роббі погодилася взяти участь у зйомках продовження фільму "Загін самогубців", де вона вперше зіграла злодійку і подружку Джокера - Харлі Квінн. Саме ця роль принесла актрисі всесвітню популярність. Але поки що залишається чекати швидкої прем'єри в Україні.

У центрі сюжету "Хижих птахів" виявиться Квінн, яка розлучилася з Джокером. Однак Харлі не планує тужити по коханому. Замість цього вона збере свою команду супергероїнь-лиходійок. Зухвалим подругам належить вступити в сутичку з Чорною Маскою, — кримінальним авторитетом Готема.