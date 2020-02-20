Зайва вага – не перешкода: 7 порад від стиліста для жінок з пишними формами

10 березня в 11:20 на каналі «Україна» стартує третій сезон мейковер-шоу «Місія: краса». Ведучий проекту, стиліст Ільяс Сахтара поділився порадами, які урізноманітнюють гардероб власниць пишних форм.

Забудь про темні кольори

Коли жінка набирає зайву вагу, то починає віддавати перевагу темним кольорам і носити балахони. Не варто так вчиняти. Потрібно, навпаки, носити приталені і яскраві речі.

Не відмовляйтеся від яскравих фарб (ілюстративне фото: unsplash.com/@canweallgo)

Включи жіночність

Цієї весни час забути про те, що ти сильна і все можеш. Наша сила в слабкості! Тому геть футболки і джинси! Сукня включає жіночність.

Приміряй oversize

Якщо жінка не впевнена в своїй красі, то боїться, що на неї звернуть увагу. Тому ховається, надягаючи непримітний одяг. Трапецієподібну сукню oversize може носити будь-яка жінка Вона допомагає виглядати стрункіше і додає образу жіночності, тому що це сукня.

Обов'язково придбай комбінезон

Наприклад, темно-синього кольору з паском і коротким рукавом-регланом білого кольору. Такий фасон допомагає візуально подовжити ноги і заховати стегна. Мало хто знає, що в такому крої є секрет: рукав-реглан допомагає розширити плечовий пояс. Це змінює наше сприйняття стегон. А довгий пояс допомагає подовжити фігуру.

Виглядай шикарно і на роботі, і під час урочистості

Сукня з трапецієподібною спідницею пасуватиме і худеньких жінкам, і тим, у кого з'явилася зайва вага. Тому що, якщо у жінки хлоп'яча фігура, то такий фасон візуально збільшує об’єм стегон. Якщо ж стегна занадто широкі, то сукня їх приховує. Це класична форма сукні, її трапецієподібна спідниця зменшує стегна. А V-подібний виріз - вже must have, який завжди допомагає подовжити шию.

Фото: unsplash.com/@houcinencibphotography

Вибери асиметричну спідницю

Вона підкреслює талію, приховує об’єм стегон і візуально робить струнким силует. Коса лінія на спідниці, яка робить нерівним низ, допомагає подовжити фігуру.

Не забувай про головний секрет!

Під час роботи в шоу зрозумів, що багатьох жінок об'єднує одна спільна риса - закомплексованість і суцільна невпевненість у собі. Починайте думати про себе добре. Якщо жінка себе недооцінює, інші люди теж не будуть її цінувати.