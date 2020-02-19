Без криноліну: стиліст розповів про тренди весільних суконь 2020 року

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У цьому році точно варто відмовитися від гіпер-об'ємних спідниць

Ексклюзивно для програми «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», відомий стиліст розповів про тенденції на весільні вбрання та дав поради, як виглядати стильно у новомодних та більш класичних варіантах одягу для наречених.

Ідеальна весільна сукня – про неї мріє кожна наречена ледь не змалку. Щороку на подіумах з'являються як абсолютно оригінальні моделі, так і ті, що не виходять з моди споконвіку. Ще більше мережива, пір’я та великі об’ємні деталі – цього року нареченим не варто боятися експериментів. Водночас у тренді також залишаються мінімалізм та витонченість. У чому ж іти під вінець, аби не відставати від трендів, розповів стиліст та експерт програми «Місія: Краса» на каналі «Україна» Ільяс Сахтара.

«Найголовніший тренд, який з’явиться у 2020 році – весільний жакет, костюм… Зрозуміло, що він має бути виготовлений за всіма канонами весільної моди: світлий, святковий із благородних тканин», – поділився стиліст у програмі «Ранок з Україною».

Українським дівчатам такий тренд швидко припав до душі. Тим більше, що костюм можна комбінувати. Наприклад, із різними сорочками, додаючи певного символізму.

Ілюстративне фото: unsplash.com/@vdapinto

Але не полишають українські наречені мрій і про пишну весільну сукню принцеси. Романтичні образи з багатошаровими спідницями цього року теж у тренді. Особливо, якщо сукня прикрашена квітами, краще об’ємними. Однак стиліст застерігає не перегнути палицю, щоб не бути схожою на весільний торт.

«Якщо це багатошарові спідниці з мереживами, то поверх додають таку дуже тонку газову спідницю, наприклад, із шифону, щоб створити якусь таємничість. Головне, щоб це не був звірячий кринолін, під який можна заховати всіх гостей – обирайте більш м'які лінії», – прокоментував Ільяс Сахтара.

Ільяс Сахтара

Сучасним нареченим фешн-експерт пропонує звернути увагу на прозорі весільні сукні, створені з мережива, тюлю і шифону. Якщо у вас ідеальна фігура і сміливі погляди – цей неймовірний наряд точно для вас.

«Різних ступенів: є напівпрозорі, є прозорі і, звичайно ж, дуже актуальні, як завжди, мережива. Бувають більш виражені квіти, менш навантажені, але, мені здається, що відомі французькі мережива – шантил’ї, що з провінції Шантел’є – ніколи не вийдуть із моди», – розповів ведучий програми «Місія: Краса» Ільяс Сахтара.

Ілюстративне фото: unsplash.com/@jonathanborba

Сучасні наречені можуть сміливо обирати й плаття принцеси, і стриманий варіант, і щось креативне. Та не варто забувати, що ідеальна сукня – це та, в якій зручно і ви почуваєтеся гарною, впевненою та бажаною.